08 ene. 2026

Pablo Vegetti

Vegetti, el goleador de raza pura, en la mira de Cerro Porteño
Cerro Porteño está buscando un goleador de raza y en su radar estaría Pablo Vegetti, quien desde hace algunos años milita en el Vasco da Gama y tiene gol.
Enero 08, 2026 12:38 p. m.
Redacción D10