Cerro Porteño, con tridente extranjero

Cerro Porteño prepara el equipo para el duelo ante Nacional, que será el domingo 15, desde las 20:30, en La Nueva Olla.

Febrero 12, 2026 08:49 p. m.
Mateo Klimowicz sería de la partida en el Ciclón.

Foto: Cerro Porteño.

En ataque, Jorge Bava prepara una inédita delantera extranjera con Mateo Klimowicz, Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti.

La fórmula sacrificaría al lateral derecho Fabricio Domínguez, ya que en portería se mantiene Alexis Martín Arias, el de mejor desempeño en lo que va de la temporada.

El equipo que formuló el estratega azulgrana en la última movilización fue con Arias; Rodrigo Gómez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Guillermo Benítez; Cristhian Paredes, Gastón Giménez y Jorge Morel; Mateo Klimowicz, Pablo Vegetti e Ignacio Aliseda.

Se aguarda por la recuperación plena del lateral Blas Riveros y el atacante Juan Manuel Iturbe, mientras que Abel Luciatti, defensor de nula acción desde su arribo el año pasado, gestiona su nacionalización para no ocupar plaza de extranjero.

