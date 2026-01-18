18 ene. 2026
Cerro Porteño

La despedida de Vasco da Gama para Pablo Vegetti

Vasco da Gama publicó un emotivo video para despedir al argentino Pablo Vegetti, nuevo refuerzo de Cerro Porteño.

Enero 18, 2026 04:31 p. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Vegetti

A Pablo Vegetti ya lo esperan en Barrio Obrero.

Foto: Gentileza - Pablo Vegetti

Vasco da Gama se pronunció en redes sociales sobre el caso Pablo Vegetti, anunciado ayer sábado por Cerro Porteño como nuevo refuerzo con un contrato por 3 años, algo que sedujo al delantero para dejar el equipo brasilero donde se convirtió en un referente.

El club carioca publicó un emotivo video con goles, testimonios e imágenes de algunos fragmentos incluso familiares de Vegetti que rindió alto defendiendo la camiseta del Vasco Da Gama.

“Vasco da Gama se despide de Pablo Vegetti y agradece al Pirata su dedicación a la Cruz de Malta. Desde agosto de 2023, Vegetti ha disputado 143 partidos y marcado 60 goles, convirtiéndose en el máximo goleador extranjero del Vasco en el siglo XXI. ¡Gracias, Vegetti!”, fue el texto publicado por la entidad carioca.

Pablo Vegetti Vasco da Gama Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Jonathan Torres
Cerro Porteño
El campeón de América que quiere a Jonatan Torres
Un importante equipo del continente está interesado en Jonatan Torres, delantero argentino de Cerro Porteño.
Enero 17, 2026 05:48 p. m.
rejala carlos_64039023.jfif
Cerro Porteño
Carlos Rejala desafía a Blas Reguera
Carlos Rejala desafió a Blas Reguera, su rival en las próximas elecciones presidenciales de Cerro Porteño, a un debate con propuestas.
Enero 17, 2026 01:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño se retira del mercado de pases
Enrique Biedermann, miembro del Departamento de Fútbol de Cerro Porteño, anunció que con la llegada de Pablo Veggetti se cierra el cupo de contrataciones en Barrio Obrero.
Enero 17, 2026 01:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Bava_63646211.jpg
Cerro Porteño
El probable equipo de Jorge Bava para medir a San Lorenzo
El supercampeón Cerro Porteño prepara su onceno estelar para medir a San Lorenzo de Argentina por la Serie Río de la Plata.
Enero 17, 2026 12:52 p. m.
 · 
Redacción D10
G-3z-9PX0AAjamu.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño anuncia el fichaje de Pablo Vegetti
La novela terminó y ya es completamente oficial: Pablo Vegetti es jugador de Cerro Porteño.
Enero 17, 2026 11:40 a. m.
 · 
Redacción D10
20260117_092823.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño y todo su potencial ante San Lorenzo
Cerro Porteño enfrenta este sábado a San Lorenzo de Argentina en su segunda y última presentación en la Serie Río de la Plata.
Enero 17, 2026 09:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más