La despedida de Vasco da Gama para Pablo Vegetti

Vasco da Gama se pronunció en redes sociales sobre el caso Pablo Vegetti, anunciado ayer sábado por Cerro Porteño como nuevo refuerzo con un contrato por 3 años, algo que sedujo al delantero para dejar el equipo brasilero donde se convirtió en un referente.
El club carioca publicó un emotivo video con goles, testimonios e imágenes de algunos fragmentos incluso familiares de Vegetti que rindió alto defendiendo la camiseta del Vasco Da Gama.
“Vasco da Gama se despide de Pablo Vegetti y agradece al Pirata su dedicación a la Cruz de Malta. Desde agosto de 2023, Vegetti ha disputado 143 partidos y marcado 60 goles, convirtiéndose en el máximo goleador extranjero del Vasco en el siglo XXI. ¡Gracias, Vegetti!”, fue el texto publicado por la entidad carioca.
O Vasco da Gama se despede de Pablo Vegetti e agradece ao Pirata por toda sua dedicação à Cruz de Malta!
Desde agosto de 2023 no clube, Vegetti disputou 143 jogos e anotou 60 gols, se tornando o Maior Artilheiro Estrangeiro do Vasco no Século XXI.
