El Cerro de Jorge Bava no juega “para un jugador en específico”

Después del empate sin goles con el 2 de Mayo, al entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava, se le consultó sobre la forma de jugar del equipo, con relación a las pocas situaciones que tiene su delantero Pablo Vegetti.

“Nosotros no jugamos para un jugador en específico, tratamos de aprovechar las caracterices que cada uno tiene en su puesto. Es un centrodelantero que necesita generación. A veces desciende a jugar, lo hace muy bien, pero no me puedo enfocar en decir ‘jugar para un jugador’. Sería un error”, explicó.

En conferencia de prensa, el técnico uruguayo añadió que “el equipo tendría que jugar para Cerro Porteño, administrar los partidos y que cada uno con sus características llegue al mejor nivel posible”.

Desde la llegada de Pablo Vegetti, el equipo lo alimentó muy poco y su único gol con la casaca azulgrana se produjo desde el punto penal, frente al Sportivo Luqueño.

Regalo al nuevo presidente cerrista

La directiva del 2 de Mayo, liderada por el mandamás Hugo Romero, le entregó una camiseta del Gallo a su par de Cerro Porteño, Blas Reguera, con el número de la cantidad de votos que obtuvo el recientemente electo presidente azulgrana.