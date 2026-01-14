Lo último sobre el caso Pablo Vegetti y Cerro Porteño

Pablo Vegetti está muy cerca de convertirse en jugador de Cerro Porteño ya que, de acuerdo con informaciones periodísticas, existe total acuerdo del delantero con la entidad de Barrio Obrero.

Solo para que el Vasco da Gama, club con el cual tiene contrato por todo el 2026, dé su conformidad. El martes, el presidente del club brasileño dijo que solo espera que el ariete diga si tiene intenciones de salir del club, ya que los hinchas entendían que desde la institución de Río de Janeiro querían desprenderse de uno de los ídolos de ese equipo.

🚨Acuerdo TOTAL entre #CerroPoteño y Pablo Vegetti



📌Resta que #VascoDaGama preste conformidad con el equipo 🇵🇾



✍🏾Una vez que eso ocurra, el delantero rubricará un vínculo de tres años. pic.twitter.com/caEceCd3fO — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 14, 2026

De existir acuerdo entre los clubes, el artillero de 37 años firmaría un vínculo por dos temporadas con opción de extenderla por una más. De no concretarse, este miércoles saltó el nombre de Gonzalo Mastriani, últimamente en el Botafogo.