14 ene. 2026
Cerro Porteño

Lo último sobre el caso Pablo Vegetti y Cerro Porteño

La llegada de Pablo Vegetti a Cerro Porteño está bien encaminada y de acuerdo con informaciones, solo falta que el Vasco da Gama preste conformidad con el Ciclón.

Enero 14, 2026 05:40 p. m. 
Por Redacción D10
Pablo Vegetti

Pablo Vegetti está muy cerca de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Pablo Vegetti

Pablo Vegetti está muy cerca de convertirse en jugador de Cerro Porteño ya que, de acuerdo con informaciones periodísticas, existe total acuerdo del delantero con la entidad de Barrio Obrero.

Solo para que el Vasco da Gama, club con el cual tiene contrato por todo el 2026, dé su conformidad. El martes, el presidente del club brasileño dijo que solo espera que el ariete diga si tiene intenciones de salir del club, ya que los hinchas entendían que desde la institución de Río de Janeiro querían desprenderse de uno de los ídolos de ese equipo.

De existir acuerdo entre los clubes, el artillero de 37 años firmaría un vínculo por dos temporadas con opción de extenderla por una más. De no concretarse, este miércoles saltó el nombre de Gonzalo Mastriani, últimamente en el Botafogo.

Cerro Porteño Pablo Vegetti
Redacción D10
