16 ene. 2026
Cerro Porteño

Enrique Biedermann: “Pablo Vegetti nos va a dar una mano enorme”

En las próximas horas se confirmará la llegada de Pablo Vegetti a Cerro Porteño y desde el club están muy ilusionados con eso. “Creo que va a ser un jugador que nos va a dar una mano enorme si se llega a concretar”, dijo Enrique Biedermann, directivo azulgrana.

Enero 15, 2026 02:47 p. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Vegetti

A Pablo Vegetti ya lo esperan en Barrio Obrero.

Foto: Gentileza - Pablo Vegetti

Pablo Vegetti está para convertirse en nuevo jugador de Cerro Porteño y en el club de Barrio Obrero lo están esperando con mucha ilusión. Creo que va a ser un jugador que nos va a dar una mano enorme si se llega a concretar”, aseveró Enrique Biedermann, directivo cerrista.

“Realmente estamos muy ansiosos para poder finiquitar su llegada, pero hasta ahora faltan detallecitos”, manifestó en charla para el programa Fútbol a lo Grande. Aclaró: “De nuestra parte hemos hecho el máximo esfuerzo y esperamos finiquitar este capítulo lo más pronto posible y esperamos que sea de manera exitosa”.

“Si fuera por nosotros, hoy mismo, pero faltan detallecitos que están en cancha de ellos. Ojalá se concrete lo más pronto posible”, añadió el azulgrana. Por último, al ser consultado si piensa que se resolverá todo en las próximas horas respondió: “Yo creería que sí”.

Pablo Vegetti fue convocado por su entrenador Fernando Diniz para el juego que esta noche disputará el equipo por el Campeonato Carioca ante el Maricá.

Redacción D10
