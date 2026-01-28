Enrique Biedermann: “Los goles de Vegetti van a llegar”

Pablo Vegetti tuvo su primer partido como titular en Cerro Porteño, aunque no lo pasó bien ya que no tuvo chances para anotar y se lo notó algo fastidiado por algunas situaciones con los jugadores rivales.
El directivo Enrique Biedermann aseveró: “Los goles de Vegetti van a llegar. Una vez que se adapte al fútbol paraguayo, a nuestras canchas, va a dar muchas satisfacciones”. En charla para el programa Fútbol a lo Grande remarcó: “Vegetti la va a romper en Paraguay”.
“Es un jugador de nivel excepcional. Viene de ser goleador en Brasil, la gente espera mucho pero hay que entender que es un segundo partido, apenas está completando un tiempo y medio de juego, llegó hace menos de una semana al país”, manifestó.
Enrique Biedermann cree que Pablo Vegetti frente al Sportivo San Lorenzo “hizo un gran partido desde el punto de vista de arrastrar la marca, recibió muchos golpes, generó faltas. Me pareció un buen partido a pesar de no haber anotado, colaboró mucho en el juego”.
Cerro Porteño venció por 2-4 al Sportivo San Lorenzo en un partido que se le hizo bastante complicado, pero se impuso la contundencia azulgrana.