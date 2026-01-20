Las palabras de un jugador de talla mundial para el refuerzo de Cerro Porteño

Las despedidas siempre cuestan y más cuando te toca dejar un lugar donde te supiste hacer querer. Así le ocurre a Pablo Vegetti en Vasco da Gama, donde se ganó el cariño de la afición con base en goles, pero también dejó huella en el vestuario teniendo en cuenta las innumerables publicaciones de despedidas que recibió por parte de sus compañeros, amigos, hinchas y parte del club brasileño.

Entre esas personas se encuentra una historia en Instagram compartida por el jugador que pasó por el Barcelona y que brilló en el Liverpool: Philippe Coutinho. El brasileño fue uno de los compañeros de Pablo Vegetti en el Vasco da Gama y colgó un emotivo mensaje para el argentino que vendrá a Cerro Porteño.

“Mi hermano, fue un placer convivir contigo. Vamos a sentir mucho tu ausencia. Muy agradecidos por todo lo que hiciste por el Vasco y por mí. Que dios te bendiga a vos y a tu familia y que sean muy felices”, fue el texto que acompaña a una imagen en la que festejan un gol.