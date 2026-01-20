20 ene. 2026
Cerro Porteño

Las palabras de un jugador de talla mundial para el refuerzo de Cerro Porteño

En las últimas horas son varias las personas que dedicaron algunas que otras palabras para uno de los refuerzos de Cerro Porteño y entre ellas se encuentra un jugador de talla mundial.

Enero 20, 2026 09:59 a. m. • 
Por Redacción D10
Philippe Coutinho

Philippe Coutinho (i), junto con otros jugadores del Barcelona.

Foto: AFP

Las despedidas siempre cuestan y más cuando te toca dejar un lugar donde te supiste hacer querer. Así le ocurre a Pablo Vegetti en Vasco da Gama, donde se ganó el cariño de la afición con base en goles, pero también dejó huella en el vestuario teniendo en cuenta las innumerables publicaciones de despedidas que recibió por parte de sus compañeros, amigos, hinchas y parte del club brasileño.

Entre esas personas se encuentra una historia en Instagram compartida por el jugador que pasó por el Barcelona y que brilló en el Liverpool: Philippe Coutinho. El brasileño fue uno de los compañeros de Pablo Vegetti en el Vasco da Gama y colgó un emotivo mensaje para el argentino que vendrá a Cerro Porteño.

“Mi hermano, fue un placer convivir contigo. Vamos a sentir mucho tu ausencia. Muy agradecidos por todo lo que hiciste por el Vasco y por mí. Que dios te bendiga a vos y a tu familia y que sean muy felices”, fue el texto que acompaña a una imagen en la que festejan un gol.

Philippe Coutinho Pablo Vegetti

El mensaje de Philippe Coutinho para Pablo Vegetti.

Foto: Gentileza - Pablo Vegetti

Vasco da Gama Pablo Vegetti Philippe Coutinho Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Pablo Vegetti
Cerro Porteño
La despedida de Vasco da Gama para Pablo Vegetti
Vasco da Gama publicó un emotivo video para despedir al argentino Pablo Vegetti, nuevo refuerzo de Cerro Porteño.
Enero 18, 2026 04:31 p. m.
 · 
Redacción D10
20260118_123955.jpg
Cerro Porteño
Fabricio Domínguez: “Vamos a ir de nuevo por lo mismo”
Fabricio Domínguez habló tras el empate sin goles ante San Lorenzo y destacó que Cerro Porteño buscará repetir la temporada pasada donde fueron campeones.
Enero 18, 2026 12:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro formativas
Cerro Porteño
Cerro Porteño trabaja con las formativas
Cerro Porteño presentó a su plantel de entrenadores en las diferentes categorías de cara a la temporada 2026.
Enero 18, 2026 12:34 p. m.
 · 
Redacción D10
G-55i7FWwAALgm3.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño iguala sin goles ante San Lorenzo
El supercampeón paraguayo Cerro Porteño no pasó del empate sin goles ante San Lorenzo de Almagro en duelo de azulgranas disputado en tierras charrúas.
Enero 17, 2026 10:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Sin título.jpg
Cerro Porteño
La acción que derivó en la tempranera expulsión de Matías Pérez
Matías Pérez, defensor de Cerro Porteño, se marchó tempraneramente expulsado ante San Lorenzo de Almagro por un cruce con Alexis Cuello.
Enero 17, 2026 09:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Jonathan Torres
Cerro Porteño
El campeón de América que quiere a Jonatan Torres
Un importante equipo del continente está interesado en Jonatan Torres, delantero argentino de Cerro Porteño.
Enero 17, 2026 05:48 p. m.
Carga Más