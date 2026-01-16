Caso Vegetti: “Se destraba a más tardar hoy o mañana”

La llegada de Pablo Vegetti a Cerro Porteño es prácticamente un hecho: el jugador ya comunicó que quiere salir del Vasco da Gama y en Barrio Obrero lo esperan para anunciarlo como refuerzo.

Enrique Biedermann, integrante del departamento de fútbol de la entidad azulgrana, cree que la situación del delantero con el club brasileño “se destraba a más tardar hoy o mañana”. Añadió en charla para Fútbol a lo Grande que para ficharlo “hay algunas cuestiones que se tienen que terminar de cerrar”.

“Puede destrabarse en cualquier momento. Nuestro deseo es que sea lo más rápido posible y si no se puede concretar, veremos la otra alternativa”, dijo. No obstante el jueves declaró que está confiado en que se logre fichar al argentino. “Con Vegetti por ahora se cierra todo”, sentenció con relación a refuerzos para la temporada 2026.