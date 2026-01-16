17 ene. 2026
Cerro Porteño

Caso Vegetti: “Se destraba a más tardar hoy o mañana”

Para el directivo de Cerro Porteño, Enrique Biedermann, la situación de Pablo Vegetti con Vasco da Gama “se destraba a más tardar hoy o mañana”.

Enero 16, 2026 12:04 p. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Vegetti

Pablo Vegetti festeja uno de los goles que marcó para el vasco da Gama.

Foto: Gentileza - Pablo Vegetti

La llegada de Pablo Vegetti a Cerro Porteño es prácticamente un hecho: el jugador ya comunicó que quiere salir del Vasco da Gama y en Barrio Obrero lo esperan para anunciarlo como refuerzo.

Enrique Biedermann, integrante del departamento de fútbol de la entidad azulgrana, cree que la situación del delantero con el club brasileño “se destraba a más tardar hoy o mañana”. Añadió en charla para Fútbol a lo Grande que para ficharlo “hay algunas cuestiones que se tienen que terminar de cerrar”.

“Puede destrabarse en cualquier momento. Nuestro deseo es que sea lo más rápido posible y si no se puede concretar, veremos la otra alternativa”, dijo. No obstante el jueves declaró que está confiado en que se logre fichar al argentino. “Con Vegetti por ahora se cierra todo”, sentenció con relación a refuerzos para la temporada 2026.

