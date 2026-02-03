03 feb. 2026
Alfredo Aguilar quiso poner nervioso a un astuto Pablo Vegetti

Alfredo Aguilar, portero de Luqueño, quiso poner nervioso a Pablo Vegetti antes de lanzar el penal que terminó en el primer gol del argentino con la camiseta de Cerro Porteño.

Febrero 03, 2026 10:05 a. m. • 
Por Redacción D10
Alfredo Aguilar quiso poner nervioso a Pablo Vegetti y el argentino terminó sonriendo.

Cerro Porteño venció por 2-0 a Sportivo Luqueño en el cierre de la fecha 3 del torneo Apertura y una de las acciones más comentadas la protagonizaron el portero Alfredo Aguilar y el delantero Pablo Vegetti previo al penal de este último.

El juez David Ojeda sancionó un penal por un jalón de camiseta del defensor argentino Facundo Wiechniak sobre su compatriota Pablo Vegetti que se dejó caer dentro del área para que el Ciclón tenga la gran posibilidad de aumentar la diferencia cuando el encuentro estaba 1-0 a favor del azulgrana.

Mientras se aguardaba la orden del juez, el portero Alfredo Aguilar quiso intimidar a Vegetti perdiendo tiempo y yendo hasta donde se encontraba tomando agua el juvenil Carlos Franco. Vegetti, que se encontraba cerca, lejos de dejar intimidarse, bebió agua de la misma botella, algo que molestó al portero auriazul que no se esperaba esa respuesta.

¿Cómo terminó la historia? Ejecución de Pablo Vegetti con gran jerarquía para el 2-0 del Ciclón sobre Sportivo Luqueño. Alfredo Aguilar se lanzó muy bien, la alcanzó a tocar, pero el disparo tenía mucha potencia. Fue el primer gol del Pirata con la camiseta de Cerro Porteño.

Redacción D10
