A Pablo Vegetti “parece que le seduce mucho lo de Cerro”

Pablo Vegetti es el delantero “de raza” que busca Cerro Porteño, pero tiene contrato con Vasco da Gama y un salario alto. Además, otros equipos también lo pretenden.

No obstante, Víctor Agüero, vicepresidente del Ciclón indicó que “es difícil porque está en el mercado, tiene clubes importantes interesados en él, pero parece que le seduce mucho lo de Cerro, la Copa Libertadores, los objetivos que nos planteamos y estamos en la puja”.

En charla para Fútbol a lo Grande, el azulgrana señaló que “está negociando su salida con Vasco y ya tiene las condiciones económicas que le ofreció Cerro”. Añadió que están “bastante cerca de los que ellos plantearon. Es nuestro límite de posibilidades”.

Víctor Agüero aclaró que no pagaran un salario por encima de los USD 100.000: “Se negocia paquetes anuales, por año, con bonos, objetivos, mensualmente no pagaríamos eso como salario en ningún caso, pero con la prima de contratación, la rescisión del otro equipo se podría llegar a esa cifra”.

“Es un jugador de altísimo nivel y sería un salto de calidad muy importante para nuestro plantel que venimos buscando en la ofensiva hace tiempo. Todavía no tenemos cerrado, pero se está haciendo un esfuerzo muy importante para lograr esa contratación”, dijo.

Si llega o no “tendría que ser entre hoy o mañana, o tendríamos que avanzar con las otras alternativas”.