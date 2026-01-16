17 ene. 2026
Cerro Porteño

Pablo Vegetti necesitó segundos para mostrar toda su gran calidad

El delantero argentino Pablo Vegetti ingresó de recambio en Vasco da Gama y necesitó escasos segundos para demostrar su enorme jerarquía. Los hinchas de cerro se ilusionan.

Pablo Vegetti

Pablo Vegetti negocia su salida del Vasco da Gama.

Foto: Gentileza - Pablo Vegetti

Anoche el argentino Pablo Vegetti disputó capaz su último partido con la camiseta de Vasco da Gama ingresando de recambio a los 85 minutos y segundos después demostró ser un “9" de calidad.

Vasco da Gama superó 4-2 a Maricá por la fecha 1 del Campeonato Carioca. Vegetti fue suplente e ingresó a los 85 minutos con el partido ya resuelto.

Vegetti saltó al campo de juego y rápidamente tuvo una gran chance. El argentino marcó el pase, picó al vacío, controló el balón de pecho y estuvo a nada de marcar el quinto gol de su equipo.

Tras el partido saltó la información de que Vegetti le comunicó a la directiva del Vasco su deseo de salir del club para poder firmar con Cerro Porteño. Es inminente el traspaso del goleador a Barrio Obrero.

