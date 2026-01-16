Pablo Vegetti necesitó segundos para mostrar toda su gran calidad

Anoche el argentino Pablo Vegetti disputó capaz su último partido con la camiseta de Vasco da Gama ingresando de recambio a los 85 minutos y segundos después demostró ser un “9" de calidad.

Vasco da Gama superó 4-2 a Maricá por la fecha 1 del Campeonato Carioca. Vegetti fue suplente e ingresó a los 85 minutos con el partido ya resuelto.

Vegetti saltó al campo de juego y rápidamente tuvo una gran chance. El argentino marcó el pase, picó al vacío, controló el balón de pecho y estuvo a nada de marcar el quinto gol de su equipo.

Tras el partido saltó la información de que Vegetti le comunicó a la directiva del Vasco su deseo de salir del club para poder firmar con Cerro Porteño. Es inminente el traspaso del goleador a Barrio Obrero.