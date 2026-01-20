Cerro Porteño saca pecho por los números de Pablo Vegetti

La novela del mercado de pases de Cerro Porteño acabó con final feliz: Pablo Vegetti fue anunciado como nuevo refuerzo del Ciclón de manera oficial el fin de semana. No obstante, aún no se encuentra en el país y se lo espera el miércoles.

Y mientras lo espera, el club azulgrana sacó pecho por los números que el delantero consiguió en sus últimos tres clubes (Instituto de Córdoba, Belgrano de Córdoba y Vasco da Gama) con la esperanza de que pueda replicar estas actuaciones. En filas del conjunto brasileño, con base en goles, se ganó el cariño y el respeto de esa afición.

En Instituto de Córdoba, con 15 goles fue el máximo goleador de la Primera B en la temporada 2018/2019. En Belgrano de Córdoba hizo 17 tantos en el 2021/2022 jugando en la Primera Nacional y 13 dianas, en la campaña 2022/2023 que lo convirtieron en el máximo goleador de la Liga Profesional de Fútbol Argentino.

Ya en el Vasco da Gama, en el curso 2023/2024, convirtió 7 goles para ser el máximo artillero de la Copa do Brasil y en el 2025 festejó 27 tantos para ser el máximo goleador del fútbol brasileño incluidos los torneos locales y la Copa Sudamericana.

Queda por ver cómo Pablo Vegetti se adapta a un Cerro Porteño que en sus dos amistosos de pretemporada más serios, no tuvo gol: cayó 4-0 ante Huracán e igualó 0-0 frente al San Lorenzo de Almagro.