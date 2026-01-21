La ingeniosa presentación de Pablo Vegetti en Cerro Porteño

El Pirata arribó a Barrio Obrero. El delantero argentino Pablo Vegetti fue presentado en Cerro Porteño para afrontar la temporada 2026 como flamante refuerzo.

El experimentado goleador conocido como “El Pirata”, por sus festejos haciendo el gesto del parche, tuvo su momento con un cameo en la popular y galardonada cinta “Piratas del Caribe”, y realizó su primera corrida en La Nueva Olla.

Pablo Vegetti llega en ritmo de competencia procedente del Vasco Da Gama y podría debutar ya este sábado 24, en el duelo ante Libertad en Barrio Obrero (20:15), por la primera fecha del Apertura 2026.