21 ene. 2026
Cerro Porteño

La ingeniosa presentación de Pablo Vegetti en Cerro Porteño

El delantero argentino Pablo Vegetti fue presentado en redes sociales por parte de la entidad azulgrana, haciendo alusión a su apodo con cameo de un éxito hollywoodense.

Enero 21, 2026 02:15 p. m. • 
Por Redacción D10
pablo vegetti

Pablo Vegetti y su primera carrera en La Nueva Olla.

Gentileza.

El Pirata arribó a Barrio Obrero. El delantero argentino Pablo Vegetti fue presentado en Cerro Porteño para afrontar la temporada 2026 como flamante refuerzo.

El experimentado goleador conocido como “El Pirata”, por sus festejos haciendo el gesto del parche, tuvo su momento con un cameo en la popular y galardonada cinta “Piratas del Caribe”, y realizó su primera corrida en La Nueva Olla.

Pablo Vegetti llega en ritmo de competencia procedente del Vasco Da Gama y podría debutar ya este sábado 24, en el duelo ante Libertad en Barrio Obrero (20:15), por la primera fecha del Apertura 2026.

Cerro Porteño Pablo Vegetti
Redacción D10
