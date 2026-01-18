La emoción de Vegetti al despedirse de Vasco

El argentino Pablo Vegetti estuvo este domingo dentro del campo de juego del estadio São Januário para despedirse de la hinchada del Vasco da Gama en compañía de su familia.

El delantero de 37 años llegará al país en las próximas horas para convertirse en nuevo jugador de Cerro Porteño. Pero antes aprovechó la disputa de la jornada 2 del Campeonato Carioca entre Vasco da Gama ante el Nova Iguacu para despedirse del público que lo acogió en los últimos tres años.

Un par de horas antes, Vasco da Gama había utilizado sus redes sociales para anunciar la despedida de Pablo Vegetti, el nuevo delantero de Cerro Porteño.