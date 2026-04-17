18 abr. 2026
Cerro Porteño

Pablo Vegetti: “Será una de las últimas balas”

El delantero de Cerro Porteño, Pablo Vegetti, entiende que ante Olimpia “será una de las últimas balas” para seguir en la lucha por el título. También dijo que quiere “dejar una marca más allá de los goles”.

Abril 17, 2026 05:12 p. m. • 
Por Redacción D10
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Pablo Vegetti lleva dos goles con la camiseta de Cerro Porteño.

Foto: Daniel Duarte - UH

Pablo Vegetti disputará su segundo superclásico y por cómo está la clasificación, sabe la importancia que tendrá el juego: “Tenemos claro que para nosotros será una de las últimas balas para acortar esa distancia”.

En conferencia de prensa señaló que “es una gran oportunidad para seguir prendidos. Haremos todo lo posible para quedarnos con los tres puntos y seguir con esa ilusión del bicampeonato”.

Va a ser una guerra. Va a ser un partido clave, bisagra, sobre todo para nosotros. Ellos llevan una ventaja bastante considerable y por ahí un empate los deja manteniendo esa diferencia imposible (…) Los clásicos son cerrados, difíciles y más cuando ambos están peleando por el campeonato”, acotó. El choque será el domingo 19 de abril, en el ueno Defensores del Chaco, a las 17:30.

La falta de gol

Desde su llegada, Pablo Vegetti solo logró convertir dos goles, pero al atacante no le quita el sueño. “Por ahí no solo puede ayudar al equipo con el gol, sino con otro tipo de cosas que el entrenador pide. Más allá de quien convierta, acá lo importante es que gane Cerro y logre sus objetivos. Para mí es muy importante lograr objetivos, conquistar cosas, dejar una marca más allá de los goles y es para eso lo que trabajo”, aseveró.

Comentó que la adaptación al fútbol paraguayo le costó más de lo esperado, pero que ya se está sintiendo mejor: “Estoy feliz, estoy encontrándome de nuevo con mi nivel como en lo que le puedo entregar al equipo, a mis compañeros. Estoy empezando a disfrutar y eso también se ve dentro de la cancha”.

En el fútbol de hoy el que no corre no puede jugar. Y yo que tengo cierta edad, tengo que mantener el nivel de los más jóvenes. Trabajo para eso, no solo en el club, sino también en mi casa. El fútbol es mi vida y me dedico 100% a esto. Tengo ganas de jugar muchos años más, me siento bien, me siento cada día mejor. Entonces sé que no es solo hacer goles en el fútbol dentro de mi posición, tengo que ayudar en un montón de sectores del campo. Para mí eso es muy importante, siempre pongo el grupo por encima de lo personal. Me quedo muy feliz cuando el equipo gana más allá de que convierta o no”, sentenció.

Cerro Porteño Pablo Vegetti
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