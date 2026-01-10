10 ene. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño admite interés en Pablo Vegetti

Juan Carlos Pettengill, vicepresidente de Cerro Porteño, afirmó que el atacante Pablo Vegetti “es una opción, es un excelente profesional”.

Enero 10, 2026 12:46 p. m. • 
Por Redacción D10
pablo Vegetti

Pablo Vegetti se habría despedido del Vasco de Gama.

Foto: Gentileza - Pablo Vegetti

La pareja de Pablo Vegetti, Joselina Bonetti, colgó un video en su cuenta de Instagram con cierto tono de despedida, lo que hace suponer que el delantero no continuará en el Vasco da Gama.

Y este sábado, Juan Carlos Pettengill, vicepresidente de Cerro Porteño, admitió que el atacante “es una opción. Es un excelente profesional, tenemos otros profesionales. Si se da, se da y si no, veremos qué camino tomar”.

En charla con Fútbol a lo Grande, el azulgrana sostuvo recordó que “Pablo tiene contrato todo este año con Vasco da Gama, el que quiera contar con él debe hablar antes con Vasco. Tiene un salario un poco alto para lo que es Paraguay”.

“Él jugó 65 partidos el año pasado, hizo 27 goles. Para comparar, Cerro jugó 60 partidos, Itu (Juan Iturbe) hizo 17 goles y Bocón (Jonatan Torres) hizo 5, Sergio (Araujo) hizo 10 u 11. Hizo la misma cantidad de goles que nuestros dos goleadores jugando cinco partidos más. Una enormidad de goles hizo. Habría que ver quién puede contar con sus servicios si es que no continúa más”, detalló.

De acuerdo con informaciones periodísticas, al atacante de 37 años, Ciclón le ofrecerá un contrato por dos temporadas con la opción de extenderlo por una más. En caso de aceptar la propuesta azulgrana, el argentino vendría el lunes al país.

Para concluir, sobre Mateo Klimowicz, el otro nombre que suena para Cerro Porteño, Juan Carlos Pettengill dijo que “todavía no podemos confirmar”.

Cerro Porteño Pablo Vegetti
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Pablo Vegetti
Cerro Porteño
Vegetti, el goleador de raza pura, en la mira de Cerro Porteño
Cerro Porteño está buscando un goleador de raza y en su radar estaría Pablo Vegetti, quien desde hace algunos años milita en el Vasco da Gama y tiene gol.
Enero 08, 2026 12:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Matías Pérez
Cerro Porteño
Matías Pérez: “El sábado hay que empezar a ganar”
Cerro Porteño tendrá un amistoso el sábado, el primero de la pretemporada, y Matías Pérez ya piensa en victoria: “Desde el amistoso que tenemos el sábado hay que empezar a ganar”.
Enero 08, 2026 12:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Bava_63646211.jpg
Cerro Porteño
Jorge Bava espera por el nueve
Jorge Bava, técnico de Cerro Porteño, habló de la pretemporada que realiza el supercampeón y que aguarda por el delantero centro para reforzar su plantel.
Enero 08, 2026 12:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
El atacante “de raza” de Cerro Porteño sería anunciado en los próximos días
El último refuerzo de Cerro Porteño será un delantero “de raza” sostuvo el vicepresidente, Juan Carlos Pettengill, y lo anunciarían en los próximos días.
Enero 08, 2026 11:43 a. m.
 · 
Redacción D10
G-GYO8yXoAALPwx.jfif
Cerro Porteño
El supercampeón anuncia a su segundo refuerzo
Cerro Porteño hizo oficial este miércoles a su segunda incorporación para la temporada 2026.
Enero 07, 2026 09:37 p. m.
Roberto Fernández
Cerro Porteño
La salida de Roberto Fernández no “debe demorar”
De acuerdo con informaciones periodísticas, la salida de Roberto Fernández de Cerro Porteño para irse al Red Bull New York “no debe demorar”.
Enero 07, 2026 11:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más