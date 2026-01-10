Cerro Porteño admite interés en Pablo Vegetti

La pareja de Pablo Vegetti, Joselina Bonetti, colgó un video en su cuenta de Instagram con cierto tono de despedida, lo que hace suponer que el delantero no continuará en el Vasco da Gama.
Y este sábado, Juan Carlos Pettengill, vicepresidente de Cerro Porteño, admitió que el atacante “es una opción. Es un excelente profesional, tenemos otros profesionales. Si se da, se da y si no, veremos qué camino tomar”.
En charla con Fútbol a lo Grande, el azulgrana sostuvo recordó que “Pablo tiene contrato todo este año con Vasco da Gama, el que quiera contar con él debe hablar antes con Vasco. Tiene un salario un poco alto para lo que es Paraguay”.
“Él jugó 65 partidos el año pasado, hizo 27 goles. Para comparar, Cerro jugó 60 partidos, Itu (Juan Iturbe) hizo 17 goles y Bocón (Jonatan Torres) hizo 5, Sergio (Araujo) hizo 10 u 11. Hizo la misma cantidad de goles que nuestros dos goleadores jugando cinco partidos más. Una enormidad de goles hizo. Habría que ver quién puede contar con sus servicios si es que no continúa más”, detalló.
De acuerdo con informaciones periodísticas, al atacante de 37 años, Ciclón le ofrecerá un contrato por dos temporadas con la opción de extenderlo por una más. En caso de aceptar la propuesta azulgrana, el argentino vendría el lunes al país.
Para concluir, sobre Mateo Klimowicz, el otro nombre que suena para Cerro Porteño, Juan Carlos Pettengill dijo que “todavía no podemos confirmar”.