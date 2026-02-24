Lo que dijo Pablo Zeballos sobre el momento de Pablo Vegetti

Pablo Vegetti está en boca de todos debido a su flojo desempeño en las primeras seis fechas del torneo Apertura 2026. El delantero de Cerro Porteño jugó todos los partidos y solo pudo marcar un gol de penal.

En el último superclásico ante Olimpia en La Nueva Olla tuvo una situación clara para empatar en la complementaria, pero definió mal y su disparo fue a las nubes.

Pablo Zeballos, uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol paraguayo y en su momento artillero azulgrana, opinó sobre el momento que está atravesando el ex jugador de Vasco da Gama.

“Creo que es una mezcla de todo (presión, ansiedad), también de rendimiento; de rodearlo un poquito más (aspecto táctico). Que un delantero pueda tener situaciones de gol, siempre es importante. No creo que sea casualidad que haya marcado 50 goles en el fútbol brasilero”, explicó Zeballos en charla con la 970 AM.

Aseguró también que quizás los defensores paraguayos son más rudos que los brasileños. “De por ahí son más fuertes y agresivos al momento de marcar”, indicó.

“Cuando un delantero tiene más situaciones, es más fácil. Tuvo una situación (en el clásico) y no pudo concretar, de por ahí si tenía dos o tres, quien sabe. Si un delantero está bien rodeado, rinde mejor”, sentenció Zeballos.

Pablo Vegetti, delantero de 37 años, firmó un contrato por tres años con el Ciclón. Por ahora no se justificó.