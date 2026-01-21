Pettengill: “Vegetti quedó impactado por el mundo Cerro”

Juan Carlos Pettengill, vicepresidente de Cerro Porteño, conversó este miércoles con Fútbol a lo Grande sobre la actualidad del club y lo que fue la llegada al país del argentino Pablo Vegetti, última incorporación del supercampeón del fútbol paraguayo.

Pettengill manifestó que Vegetti quedó gratamente sorprendido con su llegada al Ciclón. “Ahora mismo se está haciendo las pruebas médicas. Está impactado con lo que es el mundo Cerro y muy contento por estar acá”, indicó.

Reiteró que son tres años de contrato y reveló cuándo estaría a disposición de Jorge Bava. “Mañana (jueves) estará a disposición del cuerpo técnico”, manifestó.

El directivo azulgrana también comentó lo que Vegetti le confesó. “Vegetti nos comentó que siguió mucho a Cerro en los partidos de Libertadores. También que habló mucho con Alexis Martín Arias, su compañero en Gimnasia años atrás”, apuntó.

Por último adelantó que hoy pagarán las deudas existentes para que mañana se levante la inhibición y poder inscribir a sus refuerzos Santiago Mosquera, Cristhian Paredes, Mateo Klimowicz y Pablo Vegetti.