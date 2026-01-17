17 ene. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño se retira del mercado de pases

Enrique Biedermann, miembro del Departamento de Fútbol de Cerro Porteño, anunció que con la llegada de Pablo Veggetti se cierra el cupo de contrataciones en Barrio Obrero.

Enero 17, 2026 01:17 p. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Vegetti es la última incorporación de Cerro Porteño.

Cerro Porteño anunció este sábado su última incorporación, el delantero argentino de 37 años Pablo Vegetti, quien se suma a los ya anteriormente contratados Cristhian Paredes, Santiago Mosquera y Mateo Klimowicz.

Enrique Biedermann, miembro del Departamento de Fútbol de Cerro Porteño, conversó con Fútbol a lo Grande y sacó pecho por la ardua negociación por Vegetti que llegó a buen puerto. “La calidad del jugador no está en discusión. Estamos muy contentos. Estamos trayendo a un goleador en su mejor versión”, indicó.

Sobre la llegada al país de Vegetti, Biedermann reconoció que se encuentran trabajando en eso. “Estamos coordinando el tema de los pasajes para que pueda venir lo antes posible Vegetti. Es temporada alta, pero haremos lo posible para que el lunes pueda empezar ya a trabajar con el club”, detalló.

También anunció que Cerro ya no hará contrataciones. “Con la llegada de Vegetti ahora si están completos los pedidos del profe Bava”, manifestó.

Por último destacó que los refuerzos que llegaron se pueden considerar Clase A, entre ellos la del colombiano. “Se van a llevar una sorpresa con Santiago Mosquera. Yo creo que a él también podemos considerarlo clase A”, cerró.

