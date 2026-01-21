Pablo Vegetti sobre Cerro: “Un club grande de América”

Hace instantes llegó al país, procedente de Brasil, el delantero argentino Pablo Vegetti, flamante última incorporación de Cerro Porteño para lo que será la temporada 2026 cargada de desafíos.

El futbolista de 37 años pisó suelo paraguayo para estampar la firma y convertirse en nuevo jugador de Cerro Porteño, siendo una gran apuesta de la Comisión Directiva saliente.

El Pirata conversó brevemente con los medios en el aeropuerto y manifestó sus ganas por venir a dar lo mejor de sí en Cerro Porteño. “Es un club muy grande de América”, destacó

EN VIGENCIA. Durante la espera, el club azulgrana sacó pecho por los números que el delantero consiguió en sus últimos tres clubes (Instituto de Córdoba, Belgrano de Córdoba y Vasco da Gama) con la esperanza de que pueda replicar estas actuaciones. En filas del conjunto brasileño, con base en goles, se ganó el cariño y el respeto de esa afición.

En Instituto de Córdoba, con 15 goles fue el máximo goleador de la Primera B en la temporada 2018/2019. En Belgrano de Córdoba hizo 17 tantos en el 2021/2022 jugando en la Primera Nacional y 13 dianas, en la campaña 2022/2023 que lo convirtieron en el máximo goleador de la Liga Profesional de Fútbol Argentino.

Ya en el Vasco da Gama, en el curso 2023/2024, convirtió 7 goles para ser el máximo artillero de la Copa de Brasil y en el 2025 festejó 27 tantos para ser el máximo goleador del fútbol brasileño incluidos los torneos locales y la Copa Sudamericana.

El atacante de 37 años es el cuarto refuerzo del equipo para esta campaña, tras la incorporación del ofensivo del argentino-alemán Mateo Klimowicz, el extremo colombiano Santiago Mosquera y el paraguayo mediocampista Cristhian Paredes.