21 ene. 2026
Cerro Porteño

Pablo Vegetti sobre Cerro: “Un club grande de América”

El argentino Pablo Vegetti, refuerzo estelar de Cerro Porteño, llegó al país para estampar la firma y sumarse al plantel del supercampeón del fútbol paraguayo.

Enero 21, 2026 12:04 a. m. • 
Por Redacción D10
20260121_000305.jpg

Pablo Vegetti llegó al país para estampar la firma por Cerro Porteño.

Foto: Tania Gayoso

Hace instantes llegó al país, procedente de Brasil, el delantero argentino Pablo Vegetti, flamante última incorporación de Cerro Porteño para lo que será la temporada 2026 cargada de desafíos.

El futbolista de 37 años pisó suelo paraguayo para estampar la firma y convertirse en nuevo jugador de Cerro Porteño, siendo una gran apuesta de la Comisión Directiva saliente.

El Pirata conversó brevemente con los medios en el aeropuerto y manifestó sus ganas por venir a dar lo mejor de sí en Cerro Porteño. “Es un club muy grande de América”, destacó

EN VIGENCIA. Durante la espera, el club azulgrana sacó pecho por los números que el delantero consiguió en sus últimos tres clubes (Instituto de Córdoba, Belgrano de Córdoba y Vasco da Gama) con la esperanza de que pueda replicar estas actuaciones. En filas del conjunto brasileño, con base en goles, se ganó el cariño y el respeto de esa afición.

En Instituto de Córdoba, con 15 goles fue el máximo goleador de la Primera B en la temporada 2018/2019. En Belgrano de Córdoba hizo 17 tantos en el 2021/2022 jugando en la Primera Nacional y 13 dianas, en la campaña 2022/2023 que lo convirtieron en el máximo goleador de la Liga Profesional de Fútbol Argentino.

Ya en el Vasco da Gama, en el curso 2023/2024, convirtió 7 goles para ser el máximo artillero de la Copa de Brasil y en el 2025 festejó 27 tantos para ser el máximo goleador del fútbol brasileño incluidos los torneos locales y la Copa Sudamericana.

El atacante de 37 años es el cuarto refuerzo del equipo para esta campaña, tras la incorporación del ofensivo del argentino-alemán Mateo Klimowicz, el extremo colombiano Santiago Mosquera y el paraguayo mediocampista Cristhian Paredes.

Pablo Vegetti Cerro Porteño Jorge Bava
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Santiago Mosquera.jpg
Cerro Porteño
Juan Carlos Pettengill: “Hicimos un mercado de pases excelente”
Juan Carlos Pettengill, vicepresidente de Cerro Porteño, sacó pecho por las contrataciones realizadas por la Comisión Directiva que dejará la entidad en los próximos días.
Enero 19, 2026 12:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti.jpg
Cerro Porteño
¿Cuándo llega Pablo Vegetti?
El delantero argentino Pablo Vegetti, flamante último refuerzo de Cerro Porteño, se hace esperar.
Enero 19, 2026 12:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Sin título.png
Cerro Porteño
La emoción de Vegetti al despedirse de Vasco
El argentino Pablo Vegetti ingresó al campo de juego para despedirse de la torcida de Vasco da Gama y no pudo evitar derramar algunas lágrimas.
Enero 18, 2026 06:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti
Cerro Porteño
La despedida de Vasco da Gama para Pablo Vegetti
Vasco da Gama publicó un emotivo video para despedir al argentino Pablo Vegetti, nuevo refuerzo de Cerro Porteño.
Enero 18, 2026 04:31 p. m.
 · 
Redacción D10
20260118_123955.jpg
Cerro Porteño
Fabricio Domínguez: “Vamos a ir de nuevo por lo mismo”
Fabricio Domínguez habló tras el empate sin goles ante San Lorenzo y destacó que Cerro Porteño buscará repetir la temporada pasada donde fueron campeones.
Enero 18, 2026 12:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro formativas
Cerro Porteño
Cerro Porteño trabaja con las formativas
Cerro Porteño presentó a su plantel de entrenadores en las diferentes categorías de cara a la temporada 2026.
Enero 18, 2026 12:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más