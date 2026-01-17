Cerro Porteño anuncia el fichaje de Pablo Vegetti

La novela al fin terminó y con final feliz para Cerro Porteño. Este sábado fue anunciado de manera oficial su último refuerzo para la temporada 2026, el goleador que buscaba Jorge Bava, hablamos del argentino Pablo Vegetti.

El delantero de 37 años se desvinculó de Vasco da Gama y fue anunciado de manera oficial en Cerro Porteño, su nuevo club al cual estará ligado por las próximas tres temporadas.