17 ene. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño anuncia el fichaje de Pablo Vegetti

La novela terminó y ya es completamente oficial: Pablo Vegetti es jugador de Cerro Porteño.

Enero 17, 2026 11:40 a. m. • 
Por Redacción D10
G-3z-9PX0AAjamu.jpg

El argentino Pablo Vegetti es nuevo delantero de Cerro Porteño.

La novela al fin terminó y con final feliz para Cerro Porteño. Este sábado fue anunciado de manera oficial su último refuerzo para la temporada 2026, el goleador que buscaba Jorge Bava, hablamos del argentino Pablo Vegetti.

El delantero de 37 años se desvinculó de Vasco da Gama y fue anunciado de manera oficial en Cerro Porteño, su nuevo club al cual estará ligado por las próximas tres temporadas.

Pablo Vegetti Cerro Porteño Pretemporada
Redacción D10
