¿Cuándo llega Pablo Vegetti?

Víctor Agüero, Asesor Jurídico de Cerro Porteño, habló de la actualidad azulgrana y por supuesto de la última incorporación, el delantero argentino Pablo Vegetti.

El directivo azulgrana brindó detalles de la llegada de Pablo Vegetti al país, que según trascendidos estaba para darle este lunes. " El miércoles estaría llegando al país, se hace las pruebas médicas y luego será presentado”, reveló.

Sobre el tiempo de contrato con el jugador, confirmó lo que se había mencionado. “Acordamos un contrato por tres años. Es una apuesta grande de esta directiva pero no es que rompa la armonía económica del plantel”, tiró.

Consultado sobre las inhibiciones, manifestó que los montos adeudados serán abonados en las próximas horas. “Entre hoy o mañana podríamos concretar los pagos, sería más o menos 1.500.000 dólares”, adelantó.

Sobre los jugadores que podrían dejar la institución, habló de algunos casos específicos. “Por Gatito (Roberto Fernández), no hay ofertas, el que tiene una propuesta de Chipre es Fabrizio Jara. Por Abel Luciatti y Alan Soñora tenemos consultas, pero nada concreto. El interés de San Lorenzo en Jonathan Torres no existe de manera oficial”, detalló.

Por último habló de la situación política del club y se refirió a los dichos de Carlos Rejala calificando como “paquetes” a los jugadores que no están rindiendo. “En todos los equipos del mundo hay jugadores que no rindieron como se esperaba, es una cuestión normal. Pero yo entiendo de que él no tiene mucho manejo de fútbol y saber lo que es estar al frente de un club”, mencionó.

Acerca de Blas Reguera, el otro candidato a la presidencia del club, Víctor Agüero lo calificó con un mejor perfil y descartó formar parte de su equipo. " Blas es una persona seria, ya tiene su equipo político. No voy a formar parte, me despido con esta actual comisión directiva”, cerró.