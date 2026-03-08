El motivo por el cual Pablo Vegetti no fue titular

Desde su arribo a Cerro Porteño, el delantero Pablo Vegetti estuvo en todos los encuentros, salvo el del sábado frente a Guaraní, cuando vio todo el partido desde el banco de suplentes y no sumó minutos en cancha.

El técnico Jorge Bava puso de arranque a Jonatan Torres, quien completó el encuentro. “Me decidí por el ingreso de Jonathan por un tema que lo vi en buen momento y creí oportuno el ingreso de Jonatan”, explicó.

Además añadió que “Pablo, creo que lo venía haciendo con gran desgaste, con gran momento, trabajando siempre para el equipo y estamos muy contentos con él, pero tuve que tomar una decisión y me incliné por Jonatan”.

Pablo Vegetti fue la gran apuesta de Cerro Porteño en ataque para este año y hasta ahora solo ha convertido un gol, de penal, frente al Sportivo Luqueño.