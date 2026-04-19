19 abr. 2026
Cerro Porteño

Pablo Vegetti calentó el clásico con una publicación que se hizo viral

VIDEO. El delantero de Cerro Porteño, Pablo Vegetti, calentó la previa del superclásico contra Olimpia con una llamativa publicación.

Abril 19, 2026 03:43 p. m. • 
Por Redacción D10
pablo vegetti.jpg

Parte de la publicación de Pablo Vegetti.

Foto: Captura

El delantero de Cerro Porteño, el argentino Pablo Vegetti, hizo un posteo llamativo en sus redes sociales, a horas del segundo superclásico de la temporada entre el Ciclón y Olimpia.

La publicación, creado por IA, no pasó desapercibida en las redes sociales. El video muestra a un Ciclón que arrasó en el Defensores del Chaco e hizo correr a los seguidores del club rival.

El argentino, refuerzo estrella de la entidad de Barrio Obrero para las competencias del 2026, procedente del Vasco da Gama, llevó anotados dos tantos en lo que va del Apertura 2026.

OBLIGADO. La coyuntura fuerza al Ciclón a un solo resultado: Ganar. Una caída o un empate menguarán al extremo sus chances de pelear con otra intensidad y posibilidad por el título.

El equipo exhibe un rendimiento excesivamente irregular en la temporada, y su nuevo entrenador Ariel Holan, no pudo poder establecer aún un onceno fijo por las lesiones musculares que no le tiene piedad al plantel.

Su pieza más fiable también se encuentra en la portería con Alexis Martín Arias, mientras que Ignacio Aliseda, su hombre gol en clásicos, se perderá el duelo, quedando toda la responsabilidad en poder de Pablo Vegetti y el Bocón Jonatan Torres.

Cerro Porteño Pablo Vegetti Olimpia
Redacción D10
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