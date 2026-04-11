11 abr. 2026
Cerro Porteño

¿Pablo Vegetti quiere a Coutinho en Cerro Porteño?

Según publicó un medio brasileño, el delantero argentino de Cerro Porteño, Pablo Vegetti, busca convencer al mediocampista Philippe Coutinho para que juegue en Paraguay.

Abril 11, 2026 08:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Philippe Coutinho Pablo Vegetti

El mensaje de Philippe Coutinho para Pablo Vegetti.

Foto: Gentileza - Pablo Vegetti

Según publicó un medio brasileño, el delantero argentino de Cerro Porteño, Pablo Vegetti, busca convencer al mediocampista Philippe Coutinho para que juegue en Paraguay, más específicamente en el Ciclón de Barrio Obrero.

Esto sería aprovechando la sólida relación que ambos forjaron durante su etapa en Vasco da Gama, según reportajes de la Agencia RTI Esporte. Vegetti se comunica siempre con Coutinho, quien fue mundialista en Rusia 2018.

“El delantero también presentó la propuesta deportiva, destacando el rol protagónico que el mediocampista tendría en el equipo”, reporta Vasco Noticias, un portal adepto al club carioca.

Se manejaría el traspaso como un “acuerdo entre jugadores”, lo que vializaría la llegada de Coutinho a Paraguay, según estos medios.

Pablo Vegetti Cerro Porteño Philippe Coutinho
Redacción D10
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