¿Marcar a Palmeiras?: Listo, dice Vegetti

Pablo Vegetti, el hombre de la noche en São Paulo, habló con la TV tras su tanto y la victoria azulgrana sobre Palmeiras, que permitió la clasificación de Cerro Porteño a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El resultado tiene tinte histórico por convertir al azulgrana en el primer equipo en derrotar tres veces al Verdão en condición de visitante, pero además con un aditivo especial para el goleador que tenía como pendiente anotarle al equipo brasileño.

“Tenía muchas ganas de marcarle al Palmeiras. Era uno de los pocos equipos a los que no pude hacerles gol jugando en Vasco y hoy se pudo dar. Y pienso que fue aún mejor porque conseguimos una victoria que creo que fue histórica”, expresó el goleador.

Pablo Vegetti lleva dos goles con el cuadro azulgrana en el certamen internacional. El primero había sido frente a Junior en Cartagena y ahora el convertido en São Paulo frente al Palmeiras.