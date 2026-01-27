Vegetti titular: El 11 que prepara Cerro Porteño ante San Lorenzo

Cerro Porteño, que viene de empatar 1-1 ante Libertad en el debut del torneo Apertura, visita esta noche a Sportivo San Lorenzo en juego a disputarse en el estadio Erico Galeano a partir de las 20:15 por la fecha 2.

El técnico uruguayo Jorge Bava quiere empezar a sumar de a tres y es por eso que prepara un onoceno estelar en busca del triunfo con el argentino Pablo Vegetti como titular siendo la principal carta de gol del equipo.

El más probable onceno del Ciclón para medir al Rayadito sería el siguiente: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros; Carlos Franco, Jorge Morel, Robert Piris Da Motta e Ignacio Aliseda; Juan Manuel Iturbe y Pablo Vegetti.

Esta será la primera titularidad del argentino Pablo Vegetti. Ante Libertad fue suplente e ingresó al inicio de la etapa complementaria. No tuvo mucha participación debido a que no le llegaron muchos balones.