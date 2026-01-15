Pablo Vegetti, convocado para el juego de hoy

Pablo Vegetti está muy cerca de fichar por Cerro Porteño de acuerdo con informaciones periodísticas. El jugador ya no formó parte de la campaña para la presentación de la nueva camiseta que el club brasileño utilizará esta temporada.
No obstante, hoy se encuentra a disposición del entrenador Fernando Diniz para el encuentro que el equipo disputará ante el Maricá, por el Campeonato Carioca. Medios partidarios señalaron que el delantero argentino fue convocado.
FORÇA MÁXIMA— Atenção, Vascaínos! (@AVascainos) January 15, 2026
O técnico Fernando Diniz relacionou os principais jogadores do Vasco para a partida desta quinta-feira, às 21h30, contra o Maricá, em São Januário, na estreia do Carioca 2026. Os atacantes Matheus França e GB ficaram de fora ainda por uma questão de condicionamento… pic.twitter.com/2diHk85bxw
El choque, que corresponde a la primera fecha del Grupo A del Campeonato Carioca, comenzará a las 21:30, en el estadio São Januário.