Cerro Porteño

Pablo Vegetti, convocado para el juego de hoy

Mientras se lo ubica en Cerro Porteño, Pablo Vegetti está a disposición para el encuentro que el Vasco da Gama tendrá esta noche por el Campeonato Carioca.

Enero 15, 2026 12:17 p. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Vegetti

Pablo Vegetti está convocado para el choque de esta noche.

Foto: Gentileza - Pablo Vegetti

Pablo Vegetti está muy cerca de fichar por Cerro Porteño de acuerdo con informaciones periodísticas. El jugador ya no formó parte de la campaña para la presentación de la nueva camiseta que el club brasileño utilizará esta temporada.

No obstante, hoy se encuentra a disposición del entrenador Fernando Diniz para el encuentro que el equipo disputará ante el Maricá, por el Campeonato Carioca. Medios partidarios señalaron que el delantero argentino fue convocado.

El choque, que corresponde a la primera fecha del Grupo A del Campeonato Carioca, comenzará a las 21:30, en el estadio São Januário.

Cerro Porteño Pablo Vegetti Vasco da Gama
Redacción D10
