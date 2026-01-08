08 ene. 2026
Cerro Porteño

Vegetti, el goleador de raza pura, en la mira de Cerro Porteño

Cerro Porteño está buscando un goleador de raza y en su radar estaría Pablo Vegetti, quien desde hace algunos años milita en el Vasco da Gama y tiene gol.

Enero 08, 2026 12:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Vegetti

Pablo Vegetti sería el hombre que Cerro Porteño está buscando.

Foto: Gentileza - Pablo Vegetti

Este jueves, el vicepresidente de Cerro Porteño, Juan Carlos Pettengill, declaró que están buscando un goleador “de raza” y que en los próximos días estarían anunciando. De acuerdo con informaciones periodísticas del programa Fútbol a lo Grande, se trataría de Pablo Vegetti.

Es un jugador argentino, de 37 años, con presente en el Vasco da Gama, club donde disputó 140 partidos y marcó 60 goles en dos años y medio. No obstante, aún tiene contrato con el cuadro brasileño hasta finales de esta campaña y se menciona que tiene un buen salario.

Cuando estuvo en Colón de Santa Fe, en 2015, coincidió con Ismael Benegas, quien solo tuvo palabras de elogios para él. “Terrible jugador. Profesional. Lo tuve en Colón”, dijo el defensa paraguayo.

“Es muy buena opción para un equipo grande Paraguay. Jugando para el Vasco tenés que tener presencia también (…) Disputa todas las pelotas, es un animal enorme”, aseveró.

Redacción D10
