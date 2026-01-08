Vegetti, el goleador de raza pura, en la mira de Cerro Porteño

Este jueves, el vicepresidente de Cerro Porteño, Juan Carlos Pettengill, declaró que están buscando un goleador “de raza” y que en los próximos días estarían anunciando. De acuerdo con informaciones periodísticas del programa Fútbol a lo Grande, se trataría de Pablo Vegetti.

Es un jugador argentino, de 37 años, con presente en el Vasco da Gama, club donde disputó 140 partidos y marcó 60 goles en dos años y medio. No obstante, aún tiene contrato con el cuadro brasileño hasta finales de esta campaña y se menciona que tiene un buen salario.

El delantero argentino Pablo Vegetti en la mira de #Cerro #AM1080 pic.twitter.com/ESVZR5vHlA — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) January 8, 2026

Cuando estuvo en Colón de Santa Fe, en 2015, coincidió con Ismael Benegas, quien solo tuvo palabras de elogios para él. “Terrible jugador. Profesional. Lo tuve en Colón”, dijo el defensa paraguayo.

“Es muy buena opción para un equipo grande Paraguay. Jugando para el Vasco tenés que tener presencia también (…) Disputa todas las pelotas, es un animal enorme”, aseveró.