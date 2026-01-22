Cerro Porteño presentó a sus cuatro refuerzos

Cerro Porteño hizo la presentación en sociedad de los cuatro refuerzos para encarar la temporada 2026. Santiago Mosquera, Cristhian Paredes, Mateo Klimowicz y Pablo Vegetti brindaron sus primeras declaraciones como jugadores azulgranas.

“Habrá que responder con goles”

El delantero Pablo Vegetti sostuvo que sabe sobre la expectativa de la gente: “Habrá que responder con goles, pero primero con trabajo y sacrificio y ayudando al plantel y al equipo desde el lugar que me toque”.

“Conozco el fútbol de Paraguay, sé lo que significa Cerro, conozco otros equipos también. Sé que es una liga muy dura en cuanto a lo físico”, añadió. “Es un gran desafío, un gran paso en mi carrera venir a un club como Cerro Porteño, con muchas expectativas”, acotó.

El atacante remarcó que la Copa Libertadores también es un objetivo suyo: “Vengo a un club que viene de salir campeón, que quiere pelear la Copa Libertadores y eso también sumó mucho a la hora de decidir”.

“Un club gigante”

Por su parte, Santiago Mosquera confesó que “es una oportunidad linda para crecer y avanzar en mí carrera. Es un club grande, un club gigante”. El colombiano reconoció que Jorge Bava “influyó mucho en la venida mía. Me conoce. Sabe que ofensivamente tengo mucha versatilidad, puedo ocasionar daño al rival en diferentes posiciones”.

“El único objetivo mío individual es marcar goles y dar asistencias y conseguir los objetivos grupales con Cerro”, expresó.

“Estoy muy ilusionado y muy contento”

Mateo Klimowicz dijo que para tomar la decisión de vestir la casaca de Cerro Porteño influyó bastante la insistencia azulgrana. “Me mostraron muchas de estar acá. Estoy muy ilusionado y muy contento”, afirmó.

“Vengo con muchas ganas de jugar de demostrar que soy buen jugador. Con muchas ganas de sumar y de cumplir los objetivos (…). Trato de recibir entre líneas y encarar para adelante”, respondió acerca de su forma de jugar.

“Estoy cumpliendo un sueño más”

Cristhian Paredes, surgido en Sol de América, vestirá la segunda camiseta de un club paraguayo en su carrera tras su paso por el América de México y el Portland Timbers de Estados Unidos.

“Feliz por volver a mi país. Estoy cumpliendo un sueño más. La felicidad que tengo es impresionante”, arrancó. “Creo que mejoré en muchas cosas, lo voy a demostrar en la cancha. Feliz porque estoy acá en Cerro”, subrayó.

Los cuatro refuerzos de Cerro Porteño dijeron estar a disposición del entrenador Jorge Bava para el encuentro frente a Libertad, el sábado en La Nueva Olla, a las 20:15.