Los goles de la brillante clasificación de Cerro Porteño

Cerro Porteño ratificó este jueves su paso a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder del Grupo F tras vencer en Asunción por 2-0 a Sporting Cristal, que finalizó en el tercer puesto y obtuvo el derecho a jugar una repesca por un puesto en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto azulgrana, que llegó al partido por la sexta y última fecha de la fase grupos ya clasificado, sumó 13 puntos de 18 posibles y superó a Palmeiras, que avanzó a los octavos de final con como segundo con 11 luego de golear por 4-1 al Junior de Barranquilla, colista con 4.

El Ciclón de Barrio Obrero dio un golpe de autoridad con los goles del argentino Pablo Vegetti (m.51) y de Cecilio Domínguez (m.67), en un duelo que dominó de principio a fin.

El equipo de Ariel Holan se puso en ventaja en el minuto 51 cuando Jorge Morel envió un centro preciso que Vegetti convirtió en gol, lo que provocó la euforia de la afición local que abarrotó el estadio General Pablo Rojas.

El partido quedó prácticamente liquidado en el minuto 67 con un gol de penalti de Domínguez, que rompió la red del arquero peruano Diego Enríquez. Reviví las anotaciones que hicieron explotar La Nueva Olla.