28 may. 2026
Cerro Porteño

Los goles de la brillante clasificación de Cerro Porteño

VIDEO. Cerro Porteño derrotó 2-0 a Sporting Cristal y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores como primero del grupo. Reviví las anotaciones del Ciclón, que hizo fiesta en Barrio Obrero.

Mayo 28, 2026 09:55 p. m. • 
Por Redacción D10
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Jugadores de Cerro Porteño celebran el gol en La Nueva Olla.

Foto: Renato Delgado/Última Hora

Cerro Porteño ratificó este jueves su paso a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder del Grupo F tras vencer en Asunción por 2-0 a Sporting Cristal, que finalizó en el tercer puesto y obtuvo el derecho a jugar una repesca por un puesto en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto azulgrana, que llegó al partido por la sexta y última fecha de la fase grupos ya clasificado, sumó 13 puntos de 18 posibles y superó a Palmeiras, que avanzó a los octavos de final con como segundo con 11 luego de golear por 4-1 al Junior de Barranquilla, colista con 4.

El Ciclón de Barrio Obrero dio un golpe de autoridad con los goles del argentino Pablo Vegetti (m.51) y de Cecilio Domínguez (m.67), en un duelo que dominó de principio a fin.

El equipo de Ariel Holan se puso en ventaja en el minuto 51 cuando Jorge Morel envió un centro preciso que Vegetti convirtió en gol, lo que provocó la euforia de la afición local que abarrotó el estadio General Pablo Rojas.

El partido quedó prácticamente liquidado en el minuto 67 con un gol de penalti de Domínguez, que rompió la red del arquero peruano Diego Enríquez. Reviví las anotaciones que hicieron explotar La Nueva Olla.

Cerro Porteño Cecilio Domínguez Pablo Vegetti
Redacción D10
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