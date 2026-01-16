17 ene. 2026
Cerro Porteño

Pablo Vegetti y Mateo Klimowicz volverán a juntarse en Cerro Porteño

Cerro Porteño está para cerrar el fichaje de Pablo Vegetti, el goleador que estuvo rompiendo redes en Vasco da Gama, y así volverá a coincidir con Mateo Klimowicz, con quien hizo dupla en Instituto de Córdoba.

Enero 16, 2026 11:41 a. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Vegetti Mateo Klimowicz

Pablo Vegetti y Mateo Klimovicz, celebrando un gol con la casaca de Instituto de Córdoba.

Foto: Gentileza - La Voz

Pablo Vegetti ya comunicó a Vasco da Gama que quiere salir del club y en Cerro Porteño están para anunciarlo como nuevo jugador. Cuando se confirme, el argentino volverá a coincidir con un futbolista que fue su compañero en Instituto de Córdoba: Mateo Klimowicz.

El delantero jugó el jueves unos minutos en la victoria por 4-2 ante el Maricá por el Campeonato Carioca. El ariete ingresó en los minutos finales y a los pocos segundos ya mostró parte de su calidad.

A sus 37 años, Cerro Porteño le ofrece un contrato por tres temporadas y se espera que próximamente sea anunciado de manera oficial por la entidad de Barrio Obrero.

En Instituto de Córdoba Pablo Vegetti y Mateo Klimowicz fueron compañeros en la campaña 2018-2019, cuando el argentino nacionalizado alemán estaba viviendo sus primeros años en el plantel principal.

Cerro Porteño Mateo Klimowicz Pablo Vegetti
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Carlos rejala cerro
Cerro Porteño
Reguera y Rejala inscribieron sus candidaturas para la Asamblea en Cerro
Los candidatos pugnarán por la presidencia de Cerro Porteño en la Asamblea de elección de autoridades que se desarrollará el próximo 31 de enero.
Enero 16, 2026 03:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti
Cerro Porteño
Caso Vegetti: “Se destraba a más tardar hoy o mañana”
Para el directivo de Cerro Porteño, Enrique Biedermann, la situación de Pablo Vegetti con Vasco da Gama “se destraba a más tardar hoy o mañana”.
Enero 16, 2026 12:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti
Cerro Porteño
Pablo Vegetti necesitó segundos para mostrar toda su gran calidad
El delantero argentino Pablo Vegetti ingresó de recambio en Vasco da Gama y necesitó escasos segundos para demostrar su enorme jerarquía. Los hinchas de cerro se ilusionan.
Enero 16, 2026 09:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti
Cerro Porteño
Enrique Biedermann: “Pablo Vegetti nos va a dar una mano enorme”
En las próximas horas se confirmará la llegada de Pablo Vegetti a Cerro Porteño y desde el club están muy ilusionados con eso. “Creo que va a ser un jugador que nos va a dar una mano enorme si se llega a concretar”, dijo Enrique Biedermann, directivo azulgrana.
Enero 15, 2026 02:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Héctor Bobadilla Always Ready.jpg
Cerro Porteño
Héctor Bobadilla lleva sus goles al fútbol argentino
El delantero Héctor Bobadilla extendió su contrato con Cerro Porteño y en las próximas horas será presentado como nuevo jugador de Platense de Argentina.
Enero 15, 2026 01:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti
Cerro Porteño
Pablo Vegetti, convocado para el juego de hoy
Mientras se lo ubica en Cerro Porteño, Pablo Vegetti está a disposición para el encuentro que el Vasco da Gama tendrá esta noche por el Campeonato Carioca.
Enero 15, 2026 12:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más