Pablo Vegetti y Mateo Klimowicz volverán a juntarse en Cerro Porteño
Cerro Porteño está para cerrar el fichaje de Pablo Vegetti, el goleador que estuvo rompiendo redes en Vasco da Gama, y así volverá a coincidir con Mateo Klimowicz, con quien hizo dupla en Instituto de Córdoba.
Pablo Vegetti ya comunicó a Vasco da Gama que quiere salir del club y en Cerro Porteño están para anunciarlo como nuevo jugador. Cuando se confirme, el argentino volverá a coincidir con un futbolista que fue su compañero en Instituto de Córdoba: Mateo Klimowicz.
El delantero jugó el jueves unos minutos en la victoria por 4-2 ante el Maricá por el Campeonato Carioca. El ariete ingresó en los minutos finales y a los pocos segundos ya mostró parte de su calidad.
🚨 COMUNICOU!— ✠Estagiário do VASCO✠ (@EstagiarioVasco) January 16, 2026
Vegetti comunicou formalmente a direção do Vasco a proposta recebida do Cerro Porteño e a vontade de sair.
Agora Vasco busca melhor forma de acatar pedido do jogador e em contrapartida obter vantagem financeira do negócio.
🗞 @Danteskoo pic.twitter.com/07GbNZ4op7
A sus 37 años, Cerro Porteño le ofrece un contrato por tres temporadas y se espera que próximamente sea anunciado de manera oficial por la entidad de Barrio Obrero.
En Instituto de Córdoba Pablo Vegetti y Mateo Klimowicz fueron compañeros en la campaña 2018-2019, cuando el argentino nacionalizado alemán estaba viviendo sus primeros años en el plantel principal.