22 ene. 2026

2 de Mayo de PJC

rio parapiti.jpg
2 de Mayo de PJC
Conmebol confirma el Río Parapití
Conmebol confirmó que 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero podrá oficiar de local en la Copa Libertadores en el estadio Río Parapití.
Enero 22, 2026
Redacción D10
