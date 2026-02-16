16 feb. 2026
2 de Mayo de PJC

El Gallo recibirá el apoyo de toda la ciudad

La Junta Municipal de Pedro Juan Caballero brinda el respaldo institucional e insta a la ciudadanía a acompañar el momento histórico el club con banderines en todos los hogares de la ciudad norteña, para demostrar el sentido de pertenencia por el Club 2 de Mayo.

Febrero 16, 2026 05:20 p. m. • 
Por Redacción D10
Gallo.jpg

El Río Parapití será testigo de otro partido copero del dueño de casa, el Sportivo 2 de Mayo en esta ocasión vs. Sporting Cristal de Perú.

Gentileza: Prensa 2 de Mayo

A la espera de otro histórico partido del 2 de Mayo por Copa Libertadores (Fase 2) a disputarse este martes a las 21:30 en el estadio Río Parapití vs. Sporting Cristal, la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero ha resuelto que las instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general acompañen al equipo en el recinto deportivo y así también desde los comercios, oficinas y hogares con banderines e indumentarias para demostrar el apoyo masivo.

A continuación damos a conocer uno de los puntos más importantes del decreto municipal: “El deporte constituye una herramienta fundamental de integración social, promoción de valores y fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad colectiva dentro de la comunidad” y a continuación citamos el artículo 1°: Instar a las instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía en general a participar y acompañar la fiesta deportiva con motivo del partido del Club Sportivo 2 de Mayo en la Copa Libertadores de América, a disputarse el día 17 de febrero de 2026.

El articulo 2º: Instar a la ciudadanía en general a izar en sus domicilios la bandera del Club 2 de Mayo y/o la Bandera Nacional, como expresión de apoyo, orgullo e identidad local, en el marco del mencionado evento deportivo.

Agradecimiento del Gallo Norteño

“Desde el 2 de Mayo, agradecemos a la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero por su respaldo institucional y por instar a la ciudadanía a acompañar este momento histórico para nuestro club. Valoramos profundamente este gesto que fortalece el sentido de pertenencia y el orgullo de toda nuestra comunidad”, señala la publicación en las redes sociales del fortalecido Gallo copero.

2 de Mayo Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
2 de Mayo
2 de Mayo de PJC
2 de Mayo, equipo paraguayo número 13 en disputar la Libertadores
El Gallo Norteño tendrá su primer juego en el torneo más importante de la Conmebol, siendo el cuarto equipo en disputarlo fuera del área metropolitana.
Febrero 03, 2026 06:05 p. m.
 · 
Guillermo Areco
2 de Mayo
2 de Mayo de PJC
“Es importante no perder contra Olimpia”
El presidente del 2 de Mayo, Hugo Romero, destacó el punto logrado el martes: “Es importante no perder contra Olimpia”.
Enero 29, 2026 12:11 p. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo
2 de Mayo de PJC
Eduardo Ledesma: “El empate sirve”
El entrenador del 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, valoró el punto que su equipo sumó ante Olimpia. “Obviamente, el empate sirve”, por la calidad del rival, indicó.
Enero 29, 2026 08:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Eduardo Ledesma.jpg
2 de Mayo de PJC
Eduardo Ledesma sobre Olimpia: “Un rival durísimo”
Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo, manifestó que Olimpia será un rival complicado en busca del triunfo tras el debut con derrota ante Luqueño.
Enero 27, 2026 01:16 p. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo
2 de Mayo de PJC
Los precios para el 2 de Mayo vs. Olimpia
El miércoles, el 2 de Mayo recibirá a Olimpia en el estadio Río Parapití y ya están los precios de entradas para el encuentro.
Enero 26, 2026 12:26 p. m.
 · 
Redacción D10
rio parapiti.jpg
2 de Mayo de PJC
Conmebol confirma el Río Parapití
Conmebol confirmó que 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero podrá oficiar de local en la Copa Libertadores en el estadio Río Parapití.
Enero 22, 2026 06:42 p. m.
 · 
Redacción D10