El Gallo recibirá el apoyo de toda la ciudad

A la espera de otro histórico partido del 2 de Mayo por Copa Libertadores (Fase 2) a disputarse este martes a las 21:30 en el estadio Río Parapití vs. Sporting Cristal, la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero ha resuelto que las instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general acompañen al equipo en el recinto deportivo y así también desde los comercios, oficinas y hogares con banderines e indumentarias para demostrar el apoyo masivo.

A continuación damos a conocer uno de los puntos más importantes del decreto municipal: “El deporte constituye una herramienta fundamental de integración social, promoción de valores y fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad colectiva dentro de la comunidad” y a continuación citamos el artículo 1°: Instar a las instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía en general a participar y acompañar la fiesta deportiva con motivo del partido del Club Sportivo 2 de Mayo en la Copa Libertadores de América, a disputarse el día 17 de febrero de 2026.

El articulo 2º: Instar a la ciudadanía en general a izar en sus domicilios la bandera del Club 2 de Mayo y/o la Bandera Nacional, como expresión de apoyo, orgullo e identidad local, en el marco del mencionado evento deportivo.

Agradecimiento del Gallo Norteño

“Desde el 2 de Mayo, agradecemos a la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero por su respaldo institucional y por instar a la ciudadanía a acompañar este momento histórico para nuestro club. Valoramos profundamente este gesto que fortalece el sentido de pertenencia y el orgullo de toda nuestra comunidad”, señala la publicación en las redes sociales del fortalecido Gallo copero.