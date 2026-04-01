06 abr. 2026
2 de Mayo de PJC

Eduardo Ledesma lamenta resignar puntos en casa

Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo, lamentó el empate de local ante Nacional ya que no consigue despegar en el torneo Apertura.

Abril 01, 2026 03:32 p. m. • 
Por Redacción D10
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Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

Gentileza

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero no pudo jugando de local ante Nacional en el estadio Río Parapití por la fecha 14 del torneo Apertura del fútbol paraguayo. El resultado final fue de 1-1, un marcador que no le gustó al técnico del Gallo Norteño Eduardo Ledesma.

El estratega Eduardo Ledesma realizó un análisis al término del partido en su conferencia de prensa. “Sin buscar excusas, llegamos cansados al partido. Se hizo un desgaste enorme. En líneas generales el equipo se portó muy bien pero en un descuido nos empatan el partido”, arrancó diciendo.

Ledesma lamentó que no hayan podido dejar los tres puntos en el Río Parapití. “Lamentablemente no pudimos dejar los puntos en casa. El rival no llegó tanto como para hacernos daño y eso es lo que duele”, subrayó.

Por último dejó en claro que la Academia no pudo desplegar su juego y eso fue mérito del plan de partido que ejecutaron. “Este Nacional venía haciendo mucho daño a los rivales y hoy no fue así, cerramos muy bien los espacios, solo en ese descuido encajamos ese gol”, cerró.

2 de Mayo ocupa el décimo lugar del torneo Apertura con 14 unidades y en la próxima fecha, la número 15, enfrentará a Cerro Porteño en juego marcado para el sábado 4 de abril a las 20:30 en La Nueva Olla.

Eduardo Ledesma 2 de Mayo Torneo Apertura
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