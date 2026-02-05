2 de Mayo tiene fiesta completa en Pedro Juan Caballero

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero vivió su primera gran noche de Conmebol Libertadores y fue inolvidable con el triunfo de 1-0 ante Alianza Lima por la ida de la Fase 1 del máximo certamen a nivel de clubes del continente.

El estreno del Gallo Norteño en la Conmebol Libertadores se dio en el remozado estadio Río Parapití ante una muy buena afluencia de público que acompañó al equipo de Eduardo Ledesma en este histórico partido.

La primera parte fue más que interesante. Se vivieron llegadas en ambos arcos y las chances de gol estuvieron repartidas. Mucha intensidad y buen fútbol se vivieron en los primeros 45 minutos.

Para el segundo tiempo la intensidad fue bajando y el ritmo de juego tampoco fue el mismo. Todo parecía encaminado para un empate sin goles, hasta que se llegó el ansiado primer grito de gol de 2 de Mayo en la Conmebol Libertadores.

Transcurrían 84 minutos de partido cuando Diego Acosta remató a la carrera una pelota al borde del área grande. Esa pelota se estrelló en el travesaño y picó adentro para darle aún más espectacularidad al tanto. ¡Locura total en el Río Parapití!

Histórico triunfazo del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en la Conmebol Libertadores. La revancha se jugará el próximo miércoles 11 de febrero a las 21:30 en el estadio Alejandro Villanueva de Lima, Perú.