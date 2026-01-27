Eduardo Ledesma sobre Olimpia: “Un rival durísimo”

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero recibe a Olimpia este miércoles a las 20:15 en el estadio Río Parpití por la fecha 2 del torneo Apertura del fútbol paraguayo.

Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo, conversó este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM y analizó lo que se viene tras lo que fue su estreno con derrota ante Luqueño. “En dos jugadas desafortunadas perdimos el partido”, indicó.

Dando vuelta de página, Ledesma advirtió que el Decano será un rival de cuidado. “Mañana tenemos un rival durísimo, como es Olimpia. Viene de hacer un muy buen partido ante Guaraní”, detalló.

Consultado sobre la actualidad del plantel, se refirió específicamente a la situación de Alberto Espínola. “Con Alberto Espínola estuvimos hablando, por más de que entrenaba individual, nunca va a ser igual. Hay que llevarlo de a poco”, finalizó.