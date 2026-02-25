25 feb. 2026
2 de Mayo de PJC

Eduardo Ledesma: “Nada que recriminarnos”

Eduardo Ledesma, técnico de 2 de Mayo, manifestó que no tienen nada que reprocharse tras caer eliminados de la Conmebol Libertadores ante Sporting Cristal en tanda de penales.

Febrero 25, 2026 08:45 a. m. • 
Por Redacción D10
20260225_084111.jpg

Eduardo Ledesma, entrenadoe de 2 de Mayo.

@palomadelsolar

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero cayó eliminado de la Conmebol Libertadores en tanda de penales ante Sporting Cristal de Perú, algo que deja triste al entrenador Eduardo Ledesma pero sin nada que reclamar a sus dirigidos.

El estratega del Gallo Norteño habló en conferencia de prensa tras el partido: “Nos vamos prácticamente invictos, no hay nada que recriminarnos”, arrancó diciendo.

Eduardo Ledesma se refirió a los rivales a los cuales les tocó enfrentar. “Son rivales muy duros. Nos tocó Alianza Lima y Sporting Cristal. No tuvimos la puntería que necesitábamos para pasar. Todos dieron su cien”, apuntó.

2 de Mayo disputó cuatro partidos en su primera participación en la Conmebol Libertadores dejando un saldo de tres empates y una victoria. Eliminó a Alianza Lima en la Fase 1 y estuvo a nada de dejar por el camino a Sporting Cristal.

Eduardo Ledesma 2 de Mayo Sporting Cristal
Redacción D10
