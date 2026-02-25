Eduardo Ledesma: “Nada que recriminarnos”

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero cayó eliminado de la Conmebol Libertadores en tanda de penales ante Sporting Cristal de Perú, algo que deja triste al entrenador Eduardo Ledesma pero sin nada que reclamar a sus dirigidos.

El estratega del Gallo Norteño habló en conferencia de prensa tras el partido: “Nos vamos prácticamente invictos, no hay nada que recriminarnos”, arrancó diciendo.

Eduardo Ledesma se refirió a los rivales a los cuales les tocó enfrentar. “Son rivales muy duros. Nos tocó Alianza Lima y Sporting Cristal. No tuvimos la puntería que necesitábamos para pasar. Todos dieron su cien”, apuntó.

2 de Mayo disputó cuatro partidos en su primera participación en la Conmebol Libertadores dejando un saldo de tres empates y una victoria. Eliminó a Alianza Lima en la Fase 1 y estuvo a nada de dejar por el camino a Sporting Cristal.