12 mar. 2026
2 de Mayo de PJC

El 2 de Mayo quiere escalar en la tabla

Para el entrenador del 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, seguir por la senda del triunfo es clave para “escalar en la tabla”.

Marzo 12, 2026 12:17 p. m. • 
Por Redacción D10
2 de Mayo

El 2 de Mayo recibirá a Libertad el viernes.

Foto: Gentileza - 2 de Mayo

El 2 de Mayo hiló dos triunfos seguidos, pero sigue en los últimos puestos de la clasificación del Torneo Apertura. Ante esto, su entrenador Eduardo Ledesma señaló que ante Libertades importante ganar porque te da confianza. Trataremos de seguir por esa senda para escalar en la tabla”.

Del rival señaló que “Chiqui (Francisco Arce) también va encontrando el equipo que quiere, el rendimiento que quiere para su equipo”. Libertad también atravesó por una racha negativa y así como el 2 de Mayo, ganó sus dos últimos encuentros.

En contacto para el programa Fútbol a lo Grande mencionó que “después de quedar eliminados de la Copa y de tener dos semanas normales para trabajar, creo que bien. Los chicos vienen llevando muy bien la tarea, metidos en el torneo local”.

Por último, sobre la definición de la serie Sporting Cristal-Carabobo, que hubiera jugado el 2 de Mayo en caso de eliminar al cuadro peruano, Eduardo Ledesma confesó que vieron parte del choque después del entrenamiento.

El partido que se nos escapó era el de local, cuando nos pusimos 2-1. Dentro del partido sentí que Sporting se había descontrolado un poco, y con un hombre menos, creí que íbamos a aprovechar el espacio que dejaban y capaz, hacerle un gol más, pero vino esa jugada lamentable del empate”, recordó.

El 2 de Mayo igualó a dos goles en Pedro Juan Caballero contra Sporting Cristal y también el juego de vuelta salió parejo (0-0), por lo que los penales decidieron la suerte de ambos y favoreció al elenco incaico (5-4). El miércoles, el Sporting Cristal se metió en la fase de grupos de la Copa Libertadores al superar al Carabobo desde los 12 pasos.

2 de Mayo Eduardo Ledesma Libertad
Redacción D10
