2 de Mayo, equipo paraguayo número 13 en disputar la Libertadores

El 2 de Mayo será el decimotercer equipo paraguayo en disputar la Copa Conmebol Libertadores, cuando se estrene este miércoles 4 de febrero (21:00) en Pedro Juan Caballero, por la fase 1 ante Alianza Lima.

El primer equipo en jugar la Copa fue Olimpia, en 1960 como campeón del fútbol paraguayo, cuando alcanzó la primera final en la que cayó ante Peñarol de Uruguay. El debut del Decano fue el 29 de mayo de 1960, con empate sin goles ante Millonarios de Colombia en Bogotá.

Lo siguió Cerro Porteño, en la edición de 1962, cediendo ante el Deportivo Municipal de Bolivia 2-1 en La Paz. Guaraní debutó en Copa en 1964, con victoria sobre el Deportivo Galicia 2-1 en Caracas, Venezuela el 1 de febrero de 1964.

Con cupo ampliado, Libertad jugó la Copa de 1967 por primera vez, siendo derrotado por Guaraní en el debut por 2-0, el 2 de febrero en Asunción. Sportivo Luqueño debutó en 1973, superando a Olimpia 3-2 en la capital el 7 de marzo y Sol de América se estrenó en el torneo de 1979, cediendo ante Olimpia el 23 de marzo por 2-1.

Nacional entró en acción en 1983, triunfando sobre Olimpia por 2-1, el 6 de abril; mientas que Atlético Colegiales irrumpió con empate 1-1 ante Cerro Porteño, el 20 de febrero de 1991.

Ya en este siglo, 12 de Octubre de Itauguá se estrenó en la Copa en el 2002, cediendo por 3-0 ante Cienciano de Perú en Cuzco el 8 de febrero; Tacuary jugó la fase 1 ante Palmeiras en la edición del 2005 empatando en Asunción 2-2 el 2 de febrero; Deportivo Capiatá arrancó la fase 1 venciendo a Deportivo Táchira el 27 de enero del 2017 y Sportivo Trinidense en la fase 2, empató en su primer juego contra El Nacional en Asunción, el 22 de febrero del 2024.