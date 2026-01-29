El 2 de Mayo igualó a un gol con Olimpia días previos a su compromiso por Copa Libertadores. Por tanto, el presidente del club, Hugo Romero, aseveró: “Es importante no perder contra Olimpia”.

“Este empate que conseguimos contra Olimpia nos da la pauta de que le podemos jugar de igual a igual a Alianza Lima”, manifestó en charla para el programa Fútbol a lo Grande. El encuentro frente a los peruanos será el miércoles 4 de febrero, a las 21:30, en el estadio Río Parapití.

Con relación a este choque, Hugo Romero detalló que el rival aterrizará en Ponta Porã, Brasil, el 2 de febrero, pero se hospedará en un hotel de Pedro Juan Caballero.

Al hablar nuevamente del empate con el Decano, el presidente del 2 de Mayo analizó: “En el primer tiempo Olimpia fue superior a nosotros. En el segundo tiempo sí se encaró de otra manera, más todavía después del penal detenido por nuestro arquero”.

“Hicimos un gran partido. Pudimos haber ganado como pudimos haber perdido. Las sensaciones que me deja son de una mejora futbolística importante. Eso transmite una confianza para todos”, remarcó.

