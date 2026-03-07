07 mar. 2026
2 de Mayo de PJC

Brahian Ayala sufrió una grave lesión durante la práctica

El mediocampista ofensivo, Brahian Ayala se lesionó los ligamentos de la rodilla derecha durante la práctica del jueves y será baja en el equipo del 2 de Mayo por lo menos siete meses.

Marzo 07, 2026 07:54 p. m. • 
Por Redacción D10
Brahian Ayala.jpg

Brahian Ayala se pierde gran parte del año a raíz de la rotura de ligamentos en la rodilla derecha .

Club 2 de Mayo

¡Otro nuevo caso! El futbolista del Sportivo 2 de Mayo, Brahian Ayala sufrió una grave lesión en la rodilla derecha, se rompió el ligamento cruzado durante las tareas de entrenamientos el pasado jueves en Pedro Juan Caballero.

“Me rompí ligamento cruzado en el entrenamiento del jueves. Hoy ya me pasaron resultados del estudio. Ahora tengo que pensar en la cirugía”, dijo Ayala durante la charla con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM, radio Monumental. Mencionó además que “en el momento de la jugada ya me di cuenta y le dije al doctor que me rompí todo”.

Consultado sobre su vínculo con la institución norteña, señaló: “Mi contrato en 2 de Mayo es hasta fin del Apertura, pero no creo que tengamos problemas en ese sentido para alargar el contrato. Tengo una muy buena relación con el Presidente”, dijo Ayala.

Recordemos que una situación similar había sucedido con Ronald Cornet en el 2025, pero esa ocasión el futbolista denunció que no recibió apoyo de la institución.

2 de Mayo APF
Redacción D10
