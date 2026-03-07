Brahian Ayala sufrió una grave lesión durante la práctica

¡Otro nuevo caso! El futbolista del Sportivo 2 de Mayo, Brahian Ayala sufrió una grave lesión en la rodilla derecha, se rompió el ligamento cruzado durante las tareas de entrenamientos el pasado jueves en Pedro Juan Caballero.

“Me rompí ligamento cruzado en el entrenamiento del jueves. Hoy ya me pasaron resultados del estudio. Ahora tengo que pensar en la cirugía”, dijo Ayala durante la charla con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM, radio Monumental. Mencionó además que “en el momento de la jugada ya me di cuenta y le dije al doctor que me rompí todo”.

Consultado sobre su vínculo con la institución norteña, señaló: “Mi contrato en 2 de Mayo es hasta fin del Apertura, pero no creo que tengamos problemas en ese sentido para alargar el contrato. Tengo una muy buena relación con el Presidente”, dijo Ayala.

Recordemos que una situación similar había sucedido con Ronald Cornet en el 2025, pero esa ocasión el futbolista denunció que no recibió apoyo de la institución.