Alexis Fariña, virtual refuerzo del 2 de Mayo

El talentoso juvenil Alexis Fariña está para convertirse en nuevo jugador del Sportivo 2 de Mayo. El presidente Hugo Romero comentó que hay un acuerdo de palabra con el futbolista y se aguarda la firma.

“Nosotros no firmamos aún contrato, estamos negociando. De palabra ya está, no podemos decir que es nuestro. Creo que mañana llegaría. El pase es de Cerro, negociamos con Cerro y no tienen problemas en cedernos. El jugador también quiere venir y eso facilita las cosas”, expresó Hugo Romero en charla con Fútbol a lo Grande.

Otro que se refirió a la situación es el entrenador paraguayo Diego Gavilán que ve con buenos ojos el retorno del futbolista de 21 años. El DT dijo que el cuerpo técnico de Eduardo Ledesma le puede dar las condiciones necesarias para que él pueda demostrar todas las condiciones que tiene y encajar en el equipo norteño.