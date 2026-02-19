19 feb. 2026
2 de Mayo de PJC

Alexis Fariña, virtual refuerzo del 2 de Mayo

El jugador Alexis Fariña retorna al fútbol paraguayo y será nuevo refuerzo del 2 de Mayo.

Febrero 19, 2026 12:16 p. m. • 
Por Redacción D10
Alexis Fariña

Alexis Fariña vuelve al Paraguay y jugará en el Gallo.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

El talentoso juvenil Alexis Fariña está para convertirse en nuevo jugador del Sportivo 2 de Mayo. El presidente Hugo Romero comentó que hay un acuerdo de palabra con el futbolista y se aguarda la firma.

“Nosotros no firmamos aún contrato, estamos negociando. De palabra ya está, no podemos decir que es nuestro. Creo que mañana llegaría. El pase es de Cerro, negociamos con Cerro y no tienen problemas en cedernos. El jugador también quiere venir y eso facilita las cosas”, expresó Hugo Romero en charla con Fútbol a lo Grande.

Otro que se refirió a la situación es el entrenador paraguayo Diego Gavilán que ve con buenos ojos el retorno del futbolista de 21 años. El DT dijo que el cuerpo técnico de Eduardo Ledesma le puede dar las condiciones necesarias para que él pueda demostrar todas las condiciones que tiene y encajar en el equipo norteño.

2 de Mayo Alexis Fariña Mercado de Pases
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HAXGoRQWsAEF7n_.jpg
2 de Mayo de PJC
2 de Mayo tiene fiesta completa en Pedro Juan Caballero
2 de Mayo tuvo su debut histórico en la Conmebol Libertadores jugando en casa donde la fiesta fue completa con la victoria ante Alianza Lima en el partido de ida de la Fase 1.
Febrero 04, 2026 11:31 p. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo
2 de Mayo de PJC
2 de Mayo, equipo paraguayo número 13 en disputar la Libertadores
El Gallo Norteño tendrá su primer juego en el torneo más importante de la Conmebol, siendo el cuarto equipo en disputarlo fuera del área metropolitana.
Febrero 03, 2026 06:05 p. m.
 · 
Guillermo Areco
2 de Mayo
2 de Mayo de PJC
“Es importante no perder contra Olimpia”
El presidente del 2 de Mayo, Hugo Romero, destacó el punto logrado el martes: “Es importante no perder contra Olimpia”.
Enero 29, 2026 12:11 p. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo
2 de Mayo de PJC
Eduardo Ledesma: “El empate sirve”
El entrenador del 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, valoró el punto que su equipo sumó ante Olimpia. “Obviamente, el empate sirve”, por la calidad del rival, indicó.
Enero 29, 2026 08:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Eduardo Ledesma.jpg
2 de Mayo de PJC
Eduardo Ledesma sobre Olimpia: “Un rival durísimo”
Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo, manifestó que Olimpia será un rival complicado en busca del triunfo tras el debut con derrota ante Luqueño.
Enero 27, 2026 01:16 p. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo
2 de Mayo de PJC
Los precios para el 2 de Mayo vs. Olimpia
El miércoles, el 2 de Mayo recibirá a Olimpia en el estadio Río Parapití y ya están los precios de entradas para el encuentro.
Enero 26, 2026 12:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más