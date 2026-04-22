22 abr. 2026
2 de Mayo de PJC

Diego Gavilán se suma al 2 de Mayo

Tras 2 años fuera del ruedo, Diego Gavilán se traza un nuevo desafío y se une al Sportivo 2 de Mayo.

Abril 22, 2026 12:25 p. m. • 
Por Redacción D10
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Diego Gavilán, entrenador paraguayo.

Foto: Archivo

Diego Gavilán, histórico ex jugador y entrenador paraguayo, habló en Fútbol a lo Grande del nuevo desafío que se presenta en su carrera deportiva y es la de ser coordinador técnico en el Sportivo 2 de Mayo.

“Me comentaron de contar con gente de más experiencia, se acordaron de mí y por ser ellos (Ledesma y Noguera), vengo a darles una mano para salir del momento en que están”, contó Gavilán en la 1080 AM, Radio Monumental.

Aclaró que tanto Eduardo Ledesma como Gustavo Noguera seguirán al frente del equipo por mandato del presidente Hugo Romero, pero que su trabajo se enfocará en ayudar al cuerpo técnico.

Gavilán, que vuelve a la actividad después de 2 años, se mostró entusiasmado con esta posibilidad y espera que se pueda construir algo importante en la institución de Pedro Juan Caballero.

Diego Gavilán 2 de Mayo Torneo Apertura
Redacción D10
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