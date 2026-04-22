Diego Gavilán se suma al 2 de Mayo

Diego Gavilán, histórico ex jugador y entrenador paraguayo, habló en Fútbol a lo Grande del nuevo desafío que se presenta en su carrera deportiva y es la de ser coordinador técnico en el Sportivo 2 de Mayo.

“Me comentaron de contar con gente de más experiencia, se acordaron de mí y por ser ellos (Ledesma y Noguera), vengo a darles una mano para salir del momento en que están”, contó Gavilán en la 1080 AM, Radio Monumental.

Aclaró que tanto Eduardo Ledesma como Gustavo Noguera seguirán al frente del equipo por mandato del presidente Hugo Romero, pero que su trabajo se enfocará en ayudar al cuerpo técnico.

Gavilán, que vuelve a la actividad después de 2 años, se mostró entusiasmado con esta posibilidad y espera que se pueda construir algo importante en la institución de Pedro Juan Caballero.