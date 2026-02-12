En 2 de Mayo sentían que se los trató de “pan comido”

El 2 de Mayo hizo historia al eliminar a Alianza Lima de la Copa Libertadores y su presidente, Hugo Romero, comentó que la prensa peruana los menospreció.

“Creo que ellos nos subestimaron. Habrán dicho ‘pan comido’ porque nos trataron de todo. No digo por el club, sino por la prensa peruana. Nos faltó el respeto”, sostuvo en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

Se decía que “que tuvieron un traspié y que nos iban a golear en Lima. Es la sensación que nos dejaron, pero eso utilizamos a nuestro favor como combustible”.

El 15 de febrero, Alianza Lima celebrará un año más de vida institucional: “Ellos tienen en su historia que el 2 de Mayo los eliminó, van a pasar su aniversario el domingo con un sabor amargo”. Señaló que el cuadro peruano invirtió “USD 10.000.000, pero nadie entra con la billetera en la cancha, son 11 contra 11”.

El titular del 2 de Mayo no desconoce la grandeza de Alianza Lima: “Sabíamos que el favoritismo lo tenía el equipo local. Creo que nos subestimaron un poco. El 2 de Mayo en ningún momento jugó colgándose del travesaño, al contrario tuvimos varias ocasiones de gol. No necesitamos sufrir tanto porque tuvimos ocasiones para marcar. Hay que trabajar en eso para convertir las ocasiones que generamos”.

Por la clasificación se mostró “feliz por el momento que estamos viviendo con el 2 de Mayo en copa internacional. Contrato todo pronóstico estamos en Fase 2. Acabamos de eliminarle a un grande de Perú. Jugar en el estadio de Alianza Lima no es fácil, es un terreno muy difícil, pero el 2 de Mayo mostró carácter, mostró personalidad, se vistió de grande y pudimos quitar el empate para poder clasificar”.