El presidente del 2 de Mayo: “No nos podemos marear”

Hugo Romero, presidente del 2 de Mayo, se mostró feliz por la clasificación histórica ante Alianza Lima, pero al mismo tiempo muy mesurado: “No nos podemos marear. Es grande lo que estamos haciendo, es grande lo que estamos consiguiendo, pero tenemos que pisar tierra: tenemos el campeonato, tenemos nuestro promedio”.

En declaraciones para Fútbol a lo Grande, el titular del Gallo reconoció que “fue una noche épica la que consiguió el 2 de Mayo” por eso se debe “disfrutar el momento, pero a partir de hoy tenemos que trabajar pensando en el Sportivo Ameliano”. El 2 de Mayo avanzó a la Fase 2 de la Copa Libertadores, donde lo espera Sporting Cristal, otro equipo peruano.

“Del campeonato no podemos olvidarnos porque el promedio está ahí”, añadió. El elenco norteño aún no ganó en el plano local y está en la penúltima ubicación.

“Hay que pisar tierra. Sé que lo que conseguimos es algo demasiado grande para la historia del club, pero tenemos que seguir escribiendo la historia”, sentenció.