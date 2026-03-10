Ledesma logra dos triunfos al hilo “para recuperar terreno”

Consultado cuánto significa haber ganado su segundo partido al hilo. “Importante ya que no habíamos tenido un mejor arranque en el torneo local. Descuidamos en las rotaciones a raíz de la Copa Libertadores. Pero bueno ahora tenemos que recuperar terreno a nivel local”, expresó.

Ledesma también expuso cuáles serán los objetivos del club. “Nos propusimos dos objetivos con el cuerpo técnico. Queremos pelear los primeros puestos en los dos torneos y la otra, será sumar puntos para evitar preocupación por el promedio”, dijo.