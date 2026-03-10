10 mar. 2026
2 de Mayo de PJC

Ledesma logra dos triunfos al hilo “para recuperar terreno”

Eduardo Ledesma, el entrenador del Sportivo 2 de Mayo, habló con Fútbol a lo Grande después de la importante victoria (0-1) sobre Rubio Ñu, en La Arboleda.

Por Redacción D10
Espuelas. El Gallo sumó 3 valiosos puntos ante el Rubio.

Consultado cuánto significa haber ganado su segundo partido al hilo. “Importante ya que no habíamos tenido un mejor arranque en el torneo local. Descuidamos en las rotaciones a raíz de la Copa Libertadores. Pero bueno ahora tenemos que recuperar terreno a nivel local”, expresó.

Ledesma también expuso cuáles serán los objetivos del club. “Nos propusimos dos objetivos con el cuerpo técnico. Queremos pelear los primeros puestos en los dos torneos y la otra, será sumar puntos para evitar preocupación por el promedio”, dijo.

