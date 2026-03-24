Ledesma valora el sacrificio del plantel

El Gallo actualmente suma 12 puntos y se ubica en el noveno lugar de la tabla. Cabe mencionar que aún le queda un partido pendiente por regularizar, correspondiente a la séptima fecha.

El partido se disputará mañana a las 19:30, en La Arboleda, ante Guaraní.

Por su parte, el estratega del Gallo, Eduardo Ledesma, se mostró conforme con la victoria y el comportamiento futbolístico de sus dirigidos. “Contento con el grupo, veníamos de hacer sacrificios muy grandes en los juegos de la Copa. Con el plantel hablamos que nos quedamos un poco atrás en el torneo local y debíamos revertir esta situación”, señaló.