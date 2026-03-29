29 mar. 2026
2 de Mayo de PJC

Eduardo Ledesma: “Pasaron cosas raras”

Eduardo Ledesma, técnico del 2 de Mayo, criticó duramente al arbitraje tras el partido ante Olimpia que su equipo terminó perdiendo por 4-1.

Marzo 29, 2026 07:08 p. m.
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Eduardo Ledesma, técnico del 2 de Mayo.

Foto: Prensa 2 de Mayo.

Es que el VAR anuló dos goles que marcó el Gallo norteño, uno por una supuesta mano previa y otro por un offside, además, la tecnología convalidó un gol a favor de Olimpia que el árbitro en cancha Carlos Paulo Benítez había anulado.

Todo esto desató la furia del entrenador norteño. “Fue un partido donde, hoy terminando el juego, siento que pasaron cosas raras. Realmente sentía que teníamos que hacer no sé cuántos goles para poder ganar”, apuntó.

“Olimpia nos ganó 4 a 1 y, si vamos a hablar de merecimiento, no sé si lo merecía, pero también nosotros facilitamos eso. El segundo gol de Olimpia me parece que es una falta demasiado clara de Raúl sobre Sanabria; hay una carga en la espalda, Sanabria le ganó bien la posición y cubrió bien el balón”, sentenció el entrenador del Gallo.

Eduardo Ledesma 2 de Mayo Torneo Apertura
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